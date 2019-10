Czy robot zastąpi żołnierza?

Roboty z ludzkimi cechami jednocześnie fascynują nas i przerażają. Boston Dynamics, jeden z liderów branży robotyki, był wielokrotnie krytykowany przez ekspertów i media. Jedną z najnowszych "polemik" z ich praktykami jest film stworzony przez twórców z kanału youtubowego Corridor.

Kadr z najnowszej produkcji kanału Corridor

Boston Dynamics to firma z Massachusetts zajmująca się projektowaniem robotów. Większość internautów kojarzy ją z internetowymi filmikami, na których ich projekty, niektóre przypominające psy, inne ludzi, pokonują kolejne przeszkody. Na niektórych z materiałów wideo, roboty były popychane lub uderzane przez ludzi. Dlaczego? W skrócie, aby pokazać, że maszyny potrafią utrzymać równowagę i pracować normalnie.

Ktokolwiek zna kinematografię fantastyczno-naukową, patrząc na filmiki, na których ludzie "biją roboty" będzie miał oczywiste skojarzenia z takimi produkcjami jak "Terminator". Do podobnego wniosku doszli ludzie tworzący youtubowy kanał Corridor. Ekipa doświadczonych filmowców regularnie przygotowuje filmy przedstawiające trochę inną wersję tego, co robi Boston Dynamics.

W najnowszym materiale Bosstown Dynamics (nazwa w oczywisty sposób parodiująca firmę z Massachusetts), twórcy pokazują, czy robot rzeczywiście zastąpi żołnierza.

Materiał Corridor można obejrzeć poniżej:

Robot Spot

Żółty pies-robot na końcu produkcji nie jest przypadkowy. To Spot, pierwszy produkt Boston Dynamics, który trafi do sprzedaży. Możliwości Spota są naprawdę imponujące. Spot może iść tam, gdzie się mu każde, pokonywać różne przeszkody, a także zachowywać równowagę w ekstremalnych okolicznościach. Te cechy sprawiają, że idealnie spisze się w nieznanym, a nawet wrogim środowisku.

Zdjęcie Robot Spot / materiały prasowe

Spot jest w stanie także pomieścić do czterech modułów sprzętowych na plecach, co daje różnym firmom szerokie spektrum wykorzystania jego umiejętności. Można zamontować mu wykrywacz metanu do poszukiwania wycieków gazu, można także zaopatrzyć go w LIDAR do tworzenia map 3D. Jakby tego było mało, Spot jest w stanie działać w różnych, także niekorzystnych warunkach pogodowych.



Robopies Boston Dynamic jest nawet w stanie tańczyć. Mimo iż sam pomysł wydaje się absurdalny, to o maszynę pytały już władze Cirque du Soleil, aby sprawdzić, jak wypadnie on na scenie.



Robot Spot w akcji (oficjalny film Boston Dynamics)



Póki co, Boston Dynamics koncentruje się na zastosowaniu Spota w zamkniętych i kontrolowanych przestrzeniach, ale szybko ma to się zmienić. Podstawowym założeniem twórców maszyny jest, by Spot służył ludziom, a nie im przeszkadzał. Firma szybko zaznaczyła, że nie jest zainteresowana użyciem Spota jako broni, pomimo wojskowego pochodzenia.

- Nie chcemy, aby Spot zrobił cokolwiek, co mogłoby zaszkodzić ludziom, nawet w symulowany sposób. To kwestia, w której jesteśmy nieugięci, kiedy rozmawiamy z klientami - powiedział Michael Perry, wiceprezes ds. rozwoju w Boston Dynamics.



Jak jednak widać, twórcy filmików na kanale Corridor mają inne zdanie.

Wcześniejsza produkcja sygnowana Bosstown Dynamics (parodia Boston Dynamics):