Cyberatak na na konta polityków - zaskakujące sugestie w poselskiej instrukcji

Posłowie otrzymali oficjalne instrukcje dotyczące zasad cyberbezpieczeństwa - mają one uchronić polskich polityków przed kolejnymi atakami na ich skrzynki pocztowe. Jednak serwis zajmujący się bezpieczeństwem w internecie, Zaufana Trzecia Strona, zwrócił uwagę na kilka kuriozalnych sugestii.

Po atakach hakerskich na polskich polityków otrzymali oni instrukcje, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Choć w dokumencie nie brakuje słusznych rad, niektóre z podpunktów mogą budzić zaskoczenie - twierdzą eksperci z serwisu Zaufana Trzecia Strona.

Wśród rozwiązań mających skutecznie chronić prywatne dane posłów znalazł się m.in. zapis: "Przy połączeniach internetowych korzystaj z sieci VPN (np. NordVPN), szczególnie jeśli używasz publicznych sieci Wi-Fi".

Serwis Zaufana Trzecia Strona zauważa, że rekomendacja tego typu nakłania polskich polityków do korzystania z rozwiązań kontrolujących ruch internetowy, za którymi stoi obca spółka zarejestrowana w Panamie.



Wśród innych zaskakujących porad znalazły się takie, które przestrzegają przed podłączaniem obcych urządzeń do portu HDMI, czy rekomendacja, aby nie korzystać z managerów haseł w przeglądarkach. W przypadku sugestii dotyczącej HDMI frapujący jest fakt, że według ekspertów, historycznie patrząc, nie ma odnotowanego ataku w przy pomocy kabla HDMI. Kwestia korzystania z managerów haseł jest dyskusyjna - są eksperci, którzy rzeczywiście polecają takie rozwiązania, inni obawiają się, że zdobycie hasła do managera oznacza dostęp do wszystkich loginów i haseł posła.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel przekazał, że we wtorek, 15 czerwca, podjęto próbę wyłudzenia danych dostępowych do poselskich maili ( więcej informacji ). W zeszłym tygodniu ofiarą hakerów padła skrzynka pocztowa Michała Dworczyka, szefa KPRM.