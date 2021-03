Cisco Webex wprowadza tłumaczenie w czasie rzeczywistym

Cisco ogłosiło dostęp do przedpremierowej wersji funkcji tłumaczenia w czasie rzeczywistym, jednocześnie znacznie rozbudowując zakres obsługiwanych języków. Pierwotnie paltforma Cisco Webex tłumaczyła spotkania na kilkanaście języków, obecnie jest ich ponad 100, w tym polski.

Użytkownicy mogą personalizować swoje doświadczenia podczas współpracy, szybko i łatwo wybierając język, na który chcieliby przetłumaczyć słowa swoich anglojęzycznych rozmówców. Twórcy platformy Webex uwzględnili zarówno najpopularniejsze języki, takie jak niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, mandaryński i arabski, jak i te mniej znane, w tym duński, hindi, turecki czy wietnamski. Dzięki temu biznes będzie mógł stawić czoła jednemu z największych wyzwań świata globalnej współpracy - barierom językowym. Teraz użytkownicy mogą jeszcze bardziej zaangażować się w spotkania, niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzą. Dzięki tłumaczeniu z języka angielskiego na ponad 100 języków, zepoły mogą komunikować się w sposób bardziej efektywny, co stwarza nowe możliwości budowania międzynarodowych zespołów, w których nikt nie będzie czuł się wykluczony.

Nowa funkcja pozwoli firmom pozyskiwać nowych pracowników, niezależnie od tego skąd pochodzą i jaki jest ich język ojczysty. wykazał, że niemal 24% respondentów uczetniczy w spotkaniach, w których biorą udział osoby nieanglojęzyczne. Ponad połowa z nich korzysta z zewnętrznych usług, aby przetłumaczyć to, co mówią inne osoby, a średni koszt takiego tłumaczenia to 172 USD na spotkanie. Integracja inteligentnych wirtualnych asystentów spotkań z funkcjami tłumaczenia, pozwala znacznie ograniczyć koszty.

"Nowe funkcje Cisco Webex pomogą stworzyć lepsze środowisko współpracy i równe szanse na wzajemne zrozumienie się dla użytkowników, niezależnie od tego jakim językiem się posługują oraz gdzie się znajdują. Tłumaczenia w czasie rzeczywistym w tak wielu językach to kolejny krok w oraz ważny element usprawnienia komunikacji i współpracy między zespołami na całym świecie" - powiedział Jeetu Patel, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, dział bezpieczeństwa i aplikacji w Cisco. "Sztuczna inteligencja odgrywa w tym procesie rolę kluczową, zapewniając bezproblemową współpracę, pracę w środowisku hybrydowym oraz wzbogacone doświadczenia klientów".

Dostępność

Rozszerzona o nowe języki funkcja tłumaczenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna w ramach Cisco Webex w wersji przedpremierowej już od tego miesiąca. Usługa będzie ogólnie dostępna w maju. Nie wszystkie dialekty są uwzględnione w tłumaczeniu.

