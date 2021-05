Chińczycy zbudują podwodne centrum danych

Chińczycy rozpoczynają ciekawy eksperyment. Kraj będzie chciał zbudować podmorskie centrum danych. Skąd taki wybór?

Serwis Reuters donosi o nowym pomyśle Chińczyków, który zakłada stworzenie podwodnego centrum danych. Projekt został oficjalnie wyłoniony, a lokalizacją ma być wybrzeże południowej wyspy prowincji Hainan. Cały pomysł jest wynikiem współpracy pomiędzy lokalnym rządem Hainan, a firmą zajmującą się technologiami morskimi o nazwie Highlander.

Centrum danych, które znajdzie się pod wodą będzie miało około 4200 serwerów. To znacznie mniej niż w przypadku klasycznego centrum danych na lądzie - w niektórych przypadkach mogą one mieć nawet do 80 tys. serwerów.

Chińczycy wierzą jednak, że opisywany projekt będzie opłacalny dla zaangażowanych firm oraz pozwoli patrzeć w przyszłość z nadzieją na kolejne tego typu inicjatywy. Zanim jednak podwodne centrum danych zostanie uruchomione minie co najmniej 5 lat. To inwestycja zdecydowanie długoterminowa.

Chiński projekt brzmi jak większa wersja eksperymentu, który został wykonany przez Microsoft w 2018 roku. Project Natick zakładał umieszczenie serwerów na dnie morskim. Microsoft poinformował, ze cała infrastruktura działała bez przeszkód.

