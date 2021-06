Jednostka reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego CERT Orange Polska poinformowała o kolejnym groźnym oszustwie telefonicznym. Pod żadnym pozorem nie należy oddzwaniać na takie numery telefonów.

Zdjęcie "Wangiri" to kolejna metoda oszustwa / 123RF/PICSEL

Reklama

Wangiri to wynalezione przez japońskich cyberprzestępców oszustwo telefoniczne. Wszystko odbywa się dzięki komputerowi, który losowo wybiera numery telefonów, łączy się z nimi, a następnie przerywa połączenie. U odbiorców wyświetla się informacja o nieodebranym połączeniu. Gdy ktoś oddzwoni, może zostać przekierowany na bardzo drogi numer premium, odpowiednik polskiego 0-700 lub do reklamowej infolinii.

Reklama

Przed kolejnym już tego rodzaju oszustwem ostrzega właśnie CERT Orange. Na swoim oficjalnym koncie Twitter, polska jednostka do reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem, poinformowała o zagrożeniu, przestrzegając przed oddzwanianiem na tego rodzaju połączenia. Numery wykorzystywane przez cyberprzestępców najczęściej zaczynają się od cyfry +243 lub +223. To kierunkowe do Republiki Konga lub Mali w Afryce. Kto nie zauważy na początku plusa w numerze, może mieć wrażenie, że to numery kierunkowe z Mazowsza. Pomyłka może srogo kosztować.

Telefonicznych oszustów schwytać nie sposób. UKE wszystkich oszukanych kieruje na policję i do operatorów sieci komórkowych. Można próbować reklamować wysokie rachunki, spowodowane nierozważnym oddzwanianiem do Afryki. Jeśli operator reklamacji nie uzna, sprawę można oddać do sądu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sieciówka" - odcinek 90 IPLA