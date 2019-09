Popularny wśród użytkowników asystent firmy Google będzie mógł przemawiać z większą ilością głosów.

Konkretnie może już od dawna, jednak tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Teraz jednak firma postanowiła udostępnić pakiet nowych głosów dla mieszkańców innych państw.

Te będą dostępne w językach: holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, a także w norweskim. Język angielski zostanie uwzględniony zarówno w Indiach jak i Wielkiej Brytanii.

Ciekawostką jest to, że Google nie zamierza już filtrować głosów pod względem płci. Każde z dostępnych brzmień będzie obecnie odpowiadało przypisanemu kolorowi. Co więcej wszystkie głosy mają być przerobione syntetycznie by upodobnić je do jak najbardziej naturalnego brzmienia.

Wszystko to oczywiście by sprostować wymaganiom obecnych czasów i coraz bardziej zadziwiającej polityce poprawności.