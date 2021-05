Amazon zakazuje policji używania technologii rozpoznawania twarzy

Amazon nie chce, aby policja korzystała z oprogramowania firmy do rozpoznawania twarzy. Zakaz użytkowania technologii został przedłużony do odwołania.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Jak donosi serwis Reuters, Amazon przedłużył moratorium na korzystanie z oprogramowania firmy do rozpoznawania twarzy. Do tej pory Amazon zakazywał wykorzystywania wspomnianego rozwiązania organom ścigania - zakaz miał jednak wygasnąć w czerwcu 2021 roku. Tym razem amerykańskie przedsiębiorstwo przedłużyło go do odwołania.

W tym przypadku chodzi o technologię Rekognition działającej na chmurze Amazon Web Servies. Firma Jeffa Bezosa nie jest jedyną marką, która zdecydowała się na tego typu posunięcie. Sprzedaż technologii rozpoznawania twarzy została zablokowana również przez Microsoft oraz IBM.

W czasie trwającego zakazu, amerykański Kongres ma stworzyć nowy zestaw praw oraz regulacji, które pozwolą na wdrożenie Rekognition w przypadku policji w USA. Amazon obawia się bowiem nieprawidłowego wykorzystania opisywanego rozwiązania, które zdarzało się nieprawidłowo identyfikować mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Nowe regulacje mają sprawić, że korzystanie z systemów rozpoznawania twarzy stanie się bezpieczniejsze i bardziej szanujące prywatność użytkownika.

