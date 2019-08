Airbnb - co przed nami ukrywa ta firma?

Dzięki portalom umożliwiającym znalezienie noclegu, takim jak Airbnb, każdego dnia dwa miliony osób śpi u zupełnie obcych sobie ludzi. Gospodarze nie są sprawdzani – także przez internetowego pośrednika...

Robert Harding [Imię i nazwisko zamienione przez redakcję] kładzie się spać, ale po kilku minutach dostrzega w ciemności dwie świecące na czerwono lampki umieszczone na mocowaniu żaluzji. Ponownie włącza światło, aby przyjrzeć się temu z bliska. Odkrycie, którego dokonuje, sprawia, że przeszywa go strach: to diody dwóch kamer, które niewątpliwie właśnie w tym momencie go nagrywają - potajemnie. Gospodarza, u którego nocuje, Harding znalazł w internecie przez firmę Airbnb, pośredniczącą w wynajmie prywatnych kwater.

Spotkał go pierwszy raz trzy godziny temu w trakcie przekazania kluczy. Na pozór sympatyczny facet, z mieszkaniem w samym centrum nowojorskiego Manhattanu. Pokój gościnny, który wynajmuje, kosztuje tylko połowę tego, co porównywalny hotel. Położenie, wyposażenie oraz opinie osób, które wcześniej go wynajmowały, obiecywały komfortowo spędzoną noc - a teraz Harding powoli popada w panikę: czy rezydujący w pokoju obok pan domu już zauważył jego odkrycie?

Czy to nagranie jest dopiero zapowiedzią kolejnych niespodzianek? Hardingowi odeszła ochota na sen: w pośpiechu zbiera swoje rzeczy i ucieka z mieszkania - z kamerami jako dowodami rzeczowymi...

Ile pokoi ma największy hotel świata?

- Wystarczy tylko dziesięć minut, aby zostać gospodarzem - mówi Asher Fergusson, który zbadał ponad 1000 przypadków nadużyć, do których doszło za pośrednictwem Airbnb. To największa na świecie platforma pośrednicząca w wynajmie pokoi, mieszkań, a nawet całych domów - osobom prywatnym przez osoby prywatne. - Goście muszą okazać dowód osobisty, tymczasem aby zarejestrować się jako gospodarz, wystarczy e-mail oraz numer telefonu. Oznacza to, że można wylądować u skazanego kryminalisty, przestępcy seksualnego, złodzieja lub oszusta. Airbnb informuje wprawdzie, że poddaje gospodarzy tzw. "kontroli środowiskowej", w celu wytropienia ewentualnych przestępców, ale który z nich użyłby do zarejestrowania się w systemie swojego prawdziwego nazwiska?

Airbnb oferuje sześć milionów kwater (w tym 4000 zamków oraz 2400 domków na drzewach), rozlokowanych na całym świecie - to więcej niż dziesięć największych sieci hotelarskich razem wziętych. Firma pobiera opłatę w wysokości do 15 procent ceny wynajmu, często nie sprawdzając lokum, a nawet czy dany adres w ogóle istnieje. Czy zdjęcia i podane wymiary są takie same jak w rzeczywistości? Czy może wyposażenie jest uszkodzone albo zalęgło się w nim robactwo?

W przypadku jednego z najbardziej popularnych schematów oszustwa sprawca oferuje to samo mieszkanie kilka razy, za każdym razem podając nieco zmieniony adres i różne ceny - oraz każdorazowo anuluje wariant korzystniejszy cenowo, jeśli inni klienci wynajęli je po wyższej cenie. Jeśli ktoś, będąc w podróży, padnie ofiarą takich praktyk, to powiadomienie o odmowie otrzymuje w ostatniej chwili - czasami tylko kilka godzin przed zameldowaniem się - i pozostaje mu jedynie poszukiwanie nowego noclegu. Pomijając fakt, że podczas urlopu traci na to więcej czasu, to, jak można się spodziewać, również koszty są znacznie wyższe niż w przypadku pierwotnej rezerwacji. Airbnb pokrywa co najwyżej ich część, na dodatek kwota ta ustalana jest na podstawie tego, ile zapłacono za anulowaną rezerwację, i zwracana wyłącznie w postaci bonu.

- Problemy występują w przypadku od trzech do siedmiu procent rezerwacji - mówi Fergusson i powołuje się przy tym na liczby, którymi dysponują przedstawiciele Airbnb. Na pół miliarda noclegów, w których rezerwacji pośredniczyło dotychczas to założone w 2007 roku przedsiębiorstwo, byłoby to od 15 do 35 milionów zażaleń.



Jak trafić pod dach przestępcy?

Dla pochodzącego z San Francisco przedsiębiorstwa Airbnb, którego wartość rynkowa szacowana jest na 35 miliardów euro, sprawa jest prosta: źli gospodarze otrzymują złe oceny i poniekąd sami się wykluczają - ryzyko ponosi przy tym gość. System ten ma jednak poważną lukę, bo zezwala kiepskim wynajmującym na nieskończenie wiele prób.

Jak metoda się za tym kryje? Wiele obiektów i wysokie ceny oznaczają dla Airbnb duże profity. - W tej firmie chodzi przede wszystkim o gospodarzy, a nie o gości - wyjaśnia Brian Chesky, jeden z trzech założycieli firmy. Nie dziwi więc, iż użytkownicy Chesky, jeden z trzech założycieli firmy. Nie dziwi więc, iż użytkownicy regularnie donoszą, że wystawione przez nich negatywne oceny zostały przez administratorów najzwyczajniej skasowane. Oficjalnym powodem może być na przykład nieprzestrzeganie warunków użytkowania - co jest jednak mało przekonującym uzasadnieniem...