30 ważnych momentów na 30-lecie sieci www

Kiedy ponad pół wieku temu wynaleziono internet, niewiele osób dostrzegało jego potencjał. Pierwszym jego zastosowaniem była wzajemna komunikacja komputerów typu mainframe. Wszystko zmieniło się 12 marca 1989 roku, kiedy powstała sieć www, która tworząc największą jednostkową usługę sieciową w internecie na zawsze zmieniła nasz świat.

Wpływ sieci na to, jak żyjemy, pracujemy, bawimy się czy zdobywamy wiedzę, staje się coraz większy. Zmieniło się tak naprawdę wszystko, począwszy od tego, jak się ze sobą komunikujemy, poprzez sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, a skończywszy na rewolucji w handlu, finansach czy rozrywce.

Mały klik dla człowieka, duży skok dla ludzkości – czyli internet przed epoką www

Pierwszy e-mail rusza w świat w 1971 roku. Na jednym z wydziałów uniwersytetu Cambridge, inżynier IT Ray Tomlinson wysłał pierwszą w historii wiadomość e-mail o treści „QWERTYUIOP”. Był to testowy komunikat przesłany do samego siebie, z jednego komputera na drugi stojący obok. Co ciekawe, został on nadany przez ARPANET, czyli protoplastę internetu.

Internet połączonych bąbelków – jednym z pierwszych przykładów wykorzystania internetu rzeczy jest podłączona w latach 80-tych lodówka Coca-Coli, znajdująca się na Uniwersytecie Carnegie Melon. Przed wycieczką na kampus, lokalni programiści podłączali się przez internet do urządzenia chłodniczego i sprawdzali, czy na miejscu będą czekały na nich zimne napoje.

Rok 1986 przyniósł przyspieszenie rozwoju, a wykorzystanie wieloprotokołowych routerów Cisco doprowadza do pierwszej fali połączeń sieciowych, która zaowocowała pojawieniem się sieci, jaką znamy dzisiaj.

Przy okazji 30. urodzin „sieci” wspominamy 30 najważniejszych momentów w historii www:

1. Rok 1989 przyniósł powstanie sieci www (World Wide Web). W marcu 1989 roku angielski naukowiec Sir Tim Berners-Lee przedstawił w dokumencie zwanym „Information Management: a Proposal” swoją wizję tego, czym będzie sieć.

2. 1990 - pierwsza na świecie strona internetowa i serwer uruchomione w CERN, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Strona działa na komputerze marki NeXT należącym do Tima Bernersa-Lee, na którym znajduje się komunikat „Ta maszyna jest serwerem. NIE WYŁĄCZAJ”.

3. Pierwszy dostęp do internetu w trybie dial-up wprowadzono w marcu 1992 roku w Wielkiej Brytanii przez firmę Pipex.

4. 1992 - Cisco uzyskuje swój pierwszy patent (nr 5 088 032) na IGRP, czyli protokół wyznaczania tras (routingu) pomiędzy sieciami komputerowymi. Został opracowany przez Cisco w celu przezwyciężenia ograniczeń protokołu opartego na standardach.

5. Rok 1992 to także pojawienie się pierwszego smartfona, stworzonego przez IBM urządzenia nazwanego Simon Personal Communicator.

6. W sieci pojawiają się pierwsze obrazy. W 1993 roku Marc Andreessen proponuje tag IMG HTML umożliwiający wyświetlanie grafiki w sieci.

7. W 1994 roku pizza pepperoni z grzybami i dodatkowym serem z restauracji Pizza Hut była pierwszym zamówieniem online „na wynos”.

8. Sierpień 1994 to moment debiutu e-commerce. Dan Kohn zrealizował pierwszą transakcję online. Dzięki stworzonej przez siebie stronie NetMarket sprzedał płytę Stinga Ten Summoner's Tales swojemu przyjacielowi w Filadelfii.

9. Również w tym roku, na stronie hotwired.com, pojawia się pierwszy banner reklamowy z tekstem “Have you ever clicked your mouse right HERE? —> YOU WILL”.

10. W miarę wzrostu wymagań w kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego i internetowego, Netscape Communications tworzy protokół SSL (Secure Sockets Layer) – 1994 rok.

11. Również w 1994 roku na rynku pojawia się pierwsza wyszukiwarka zapewniająca pełnotekstowe wyszukiwanie. Brian Pinkerton rozpoczął pracę nad aplikacją WebCrawler, która pierwotnie była aplikacją desktopową. 15 marca 1994 roku wygenerował listę 25 najlepszych stron internetowych.

12. W październiku 1994 r. Stanford Federal Credit Union stała się pierwszą instytucją finansową, która zaoferowała bankowość internetową wszystkim swoim klientom.

13. 3 kwietnia 1995 roku John Wainwright kupił kopię książki "Fluid Concepts and Creative Analogies" w nowej księgarni internetowej Amazon. Wainwright nie spodziewał się, że jego zakup będzie pierwszym w historii dla firmy, która zasadniczo zmieniła sposób, w jaki obecnie robimy zakupy.

14. 1996 to początek pierwszej opartej o sieć usługi pocztowej Hotmail.com.

15. Pierwszy wiral to stworzone jeszcze w latach 90. renderowane w 3d tańczące dziecko, które powstało jako reklama aplikacji 3D Studio Max. Mały tancerz do dzisiaj występuje w filmach i reklamach.

16. Na przełomie 1996 i 1997 roku Brytyjska grupa rockowa Marillion crowdfundowała swoją trasę koncertową dzięki datkom online od swoich fanów.

17. Wi-Fi zostało wynalezione i po raz pierwszy udostępnione konsumentom w 1997 r., kiedy utworzono komitet o nazwie 802.11. Doprowadziło to do powstania standardu IEEE802.11, który odnosi się do zbioru definiującego komunikację w bezprzewodowych sieciach lokalnych (WLAN).

18. 1997 to także moment powstania strony Six Degrees – pierwszego serwisu społecznościowego, który umożliwiał użytkownikom tworzenie profili i budowanie relacji z innymi osobami. Pierwsze serwisy blogowe stały się popularne dopiero w 1999 roku.

19. 1998 przynosi prawdziwy początek rewolucji wraz z założeniem firmy Google przez Larry’ego Page’a i Sergey’a Brina. Wtedy też miało miejsce pierwsze wyszukiwanie treści przez najsłynniejszą wyszukiwarkę.

20. Wbrew pozorom, Netflix nie był pierwszą usługą streamingową. Tedium, firma telekomunikacyjna z siedzibą w Hongkongu, wprowadziła iTV w 1998 r. Było to zaledwie trzy tygodnie przed wysłaniem przez Netflix premierowego DVD.

21. 1998 to rok pierwszego cyberataku. Robert Tappan Morris, absolwent Cornell, syn słynnego kryptografa Roberta Morrisa Sr., chciał wiedzieć, jak duży jest Internet i ile urządzeń jest podłączonych do sieci. Napisał skrypt, który podróżując od komputera do komputera, prosił każdą maszynę o wysłanie sygnału z powrotem do serwera sterującego. Jego program stał się pierwszym atakiem cybernetycznym, sklasyfikowanym w przyszłości jako DDoS (Distributed Denial of Service). Działanie to polega na wymuszeniu na dużej liczbie podłączonych do Internetu urządzeń, w tym komputerów, kamer internetowych i innych inteligentnych gadżetów, wygenerowania „dużego ruchu” pod jeden konkretny adres.

22. Wikipedia rozpoczęła swoją działalność 15 stycznia 2001 roku, dwa dni po zarejestrowaniu domeny przez Jimmy'ego Walesa i Larry Sangera.

23. 4 lutego 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda zostaje uruchomiony Facebook, początkowo przeznaczony dla uczniów szkół średnich i studentów. Dziś jest to największy portal społecznościowy, skupiający wokół siebie ponad 2 mld użytkowników.

24. W 2005 roku Google przejęło firmę Where 2 Technologies - wraz z drugą korporacją o nazwie Keyhole, która opracowała oprogramowanie do wizualizacji geoprzestrzennej. To, następnie przekształciło się w Google Earth - a nowy, liczący 50 osób zespół rozpoczął budowę Google Maps.

25. W 2005 roku jeden ze współzałożycieli YouTube, Jawed Karim, zamieścił krótki klip wideo z samym sobą i słoniami. Filmik "Człowiek i kilka zwierząt w zoo" wywołał rewolucję wideo w internecie, a YouTube został później kupiony przez Google za 1,6 mld dolarów.

26. 21 marca 2006 roku współzałożyciel Twittera Jack Dorsey wykorzystał 24 ze 140-znakowego limitu, aby stworzyć pierwszy na świecie tweet. Dziesięć lat później Twitter stał się główną formą komunikacji, łącząc ponad 300 milionów użytkowników.

27. W 2007 roku Apple zaprezentowało pierwszy model iPhone’a. Był to początek rewolucji smartfonów. Sieć już nigdy nie była taka sama.

28. W 2010 roku Cisco umieszcza pierwszy router internetowy w przestrzeni kosmicznej.

29. W styczniu 2014 r. wykorzystanie mobilnego internetu w USA wyprzedziło wykorzystanie sieci na komputerach stacjonarnych.

30. We wrześniu 2016 roku światowy internet przekroczył wykorzystanie Zettabajta danych.