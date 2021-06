22 1655155 - nietypowy numer dzwoni do polskich użytkowników. Kto to jest?

Polscy użytkownicy zaczynają otrzymywać połączenia z numeru 221655155. Co się pod nim kryje? Czy należy odbierać? Jak się okazuje, sprawa jest związana ze szczepieniami.

Polacy otrzymują telefony z numeru, który na pierwszy rzut oka może wyglądać dziwnie. Połączenia przychodzące są realizowane spod numeru 221655155. Okazuje się, że pod tym numerem kryją się konsultanci polskiego Ministerstwa Zdrowia, którzy chcą umówić Polaków na szczepienie. W ramach nowej akcji zostanie przeprowadzonych aż milion tego typu połączeń - ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas specjalnej konferencji, która odbyła się w Białymstoku.

Co ciekawe, połączenia są wykonywane do osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione. I to w bardzo szerokich godzinach - między 8 rano a 21, od poniedziałku do piątku. Jeśli zdecydujemy się odebrać opisywane połączenie, wtedy też będziemy mogli umówić się na szczepienie za pomocą specjalnego e-skierowania.

Po wyrażeniu zgody na szczepienie Ministerstwo Zdrowia ustali odpowiedni termin oraz miejsce, w którym będzie można się zaszczepić. Akcja nie jest obowiązkowa - to jedynie zachęta ze strony polskiego rządu dotycząca szczepionki na koronawirusa.