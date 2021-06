GALERIE |

Żabka wystartowała z pierwszym Żappka Store otwartym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Żappka Store jest połączony z aplikacją żappka i nie ma w nim ani kas, ani obsługi. Placówka jest dostępna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Żappka Store wykorzystuje technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi. Całość przypomina sklep Amazon Go otwarty dwa lata temu w USA.

Jak to działa? Wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i… wyjść.