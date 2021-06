Windows 11 - wyciekł wygląd nowego Windowsa

Do chińskiej sieci społecznościowej Baidu trafiły zrzuty ekranu przedstawiające wygląd systemu, który nazywany jest Windowsem 11. Microsoft 24 czerwca zaprezentuje "nową generację Windowsa". Nigdy nie padła nazwa "Windows 11", ale branżowe przecieki wskazują na to, że taka będzie nazwa nowej wersji systemu operacyjnego z Redmond. Zagraniczne redakcje (m.in. The Verge) potwierdziły autentyczność dostępnych zrzutów.