Teleskop Hubble'a sfotografował „kosmicznego ducha”

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał niezwykłe zdjęcie, na którym można dostrzec zarysy ludzkiej „złowrogiej” twarzy. Dwoje lśniących oczu to dwa jądra zderzających się galaktyk, owal twarzy tworzą pierścienie młodych niebieskich gwiazd.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane przez Teleskop Hubble'a /materiały prasowe

Niektórzy dostrzegają w tym fantastycznym zdjęciu również nos i usta, które również są stworzone na skutek nagromadzenia nowych gwiazd. Zdjęcie zostało opublikowane na oficjalnej stronie obserwatorium i wzbudziło liczne komentarze w związku z nadchodzącym anglosaskim świętem Halloween. Niektórzy nazywają ten obiekt "kosmicznym duchem".

Zdjęcie rejestruje moment zderzenia dwóch galaktyk znanych dzisiaj jako obiekt Arp-Madore 2026-42. Te dwie galaktyki były mniej więcej tego samego rozmiaru, stąd jasne, świecące "oczy". Znajdują się one w odległości około 700 milionów lat świetlnych od Ziemi.



Naukowcy zauważają, że coś takiego zdarza się niezwykle rzadko. Z reguły większa galaktyka wchłania mniejszą. Naukowcy twierdzą, że po upływie jednego lub dwóch miliardów lat obie te galaktyki podobnej wielkości, również się połączą. Taki sam los czeka też kiedyś naszą Drogę Mleczną, która zderzy się z galaktyką Andromedy za 4,5 mld lat.

Jeśli ktoś patrząc na powyższe zdjęcie widzi twarz, to jest to tak zwana pareidolia. Jest to zjawisko polegające na tym, że ludzki mózg doszukuje się znajomych kształtów w przypadkowych strukturach. W tym wypadku najczęściej obeaz ten identyfikuje się w mózgu jako twarz.