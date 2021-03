Sonda TESS znalazła już ponad 2000 potencjalnych planet

NASA TESS z łatwością pokonała swoje pierwotne cele. Amerykanie donoszą, iż sonda kosmiczna wykryła ponad 2 tys. planet od początku swojej działalności.

Zdjęcie NASA TESS /materiały prasowe

Amerykańska Agencja Kosmiczna ujawniła, iż sonda TESS wykryła ponad 2200 potencjalnych planet od rozpoczęcia swojej misji w 2018 roku. Setki z nich to mniejsze planety, które mogą obejmować skaliste światy bardzo podobne do Ziemi - choć niekoniecznie nadające się do zamieszkania.

Pierwotnie TESS miała znaleźć około 1600 planet w ciągu pierwszych dwóch lat. Niektóre z odkryć wydają się jednak zupełnie niezwykłe. Przykładem niech będzie skalista planeta TOI-700d, która znajduje się 100 lat świetlnych od Ziemi. Drugi z przykładów, to LHS 3844b, czyli gorąca superziemia o bliskiej, 11-godzinnej orbicie.

Nie ma gwarancji, że każdy wynik napływający z TESS zostanie poddany stosownej analizie. Jak dotąd potwierdzono zaledwie 120 planet, a NASA stawia na kolejne technologie, takie jak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, które mają pomóc w odkryciach.

Sama liczba planet jednak mówi wiele o różnorodności kosmosu.

