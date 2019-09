ISS - nocny przelot nad Europą

Europa z pokładu ISS podczas nocnego przelotu to przede wszystkim widok rozświetlonych miast, dróg i wybrzeży.

Zdjęcie Spojrzenie na Włochy, Chorwację, Słowenię i Austrię z pokładu ISS / Credits - NASA, ESA, Sean Dorian /NASA

Europa to wysoko rozwinięty kontynent. Jest to także stosunkowo mały kontynent z rozwiniętą linią brzegową. Oznacza to, że na relatywnie niewielkiej powierzchni mieszka duża populacja. Nocne światła europejskich miast, dróg, lotnisk, zakładów przemysłowych oraz brzegów są świetnie widoczne z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Poniższe nagrania prezentują przelot ISS nad Europą. Wiele miast jest łatwo rozpoznawalnych z uwagi na swoje światła. Świetnie widoczne są także brzegi mórz oraz rejony, w których mieszka więcej ludzi. Takim przykładem są z pewnością Włochy - zarówno brzegi “włoskiego buta" jak i dolina rzeki Pad w północnej części tego państwa.



Polskie miasta są także świetnie widziane z pokładu ISS. W styczniu 2017 roku francuski astronauta Thomas Pesquet wykonał niesamowite nocne zdjęcie Warszawy.