Astronautka z NASA widzi w kosmosie pająki

W kwietniu rozpoczęła się 65. ekspedycja na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dowódcą misji jest Japończyk Akihiko Hoshide. Oprócz niego na pokładzie znalazło się sześć osób, w tym Katherine Megan McArthur.

Członkini korpusu astronautów NASA podzieliła się ostatnio swoimi przemyśleniami na temat pająków: "Czy to dziwne, że po stu dniach w stacji kosmicznej, gdy widzę skrawek materiału lub kawałek jedzenia unoszący się w powietrzu, moje ciało nadal reaguje >PAJĄK!< zanim jeszcze mój mózg uświadomi sobie, że jestem w kosmosie i tutaj nie ma pająków".

Reklama

Na jej wpis odpowiedzi udzielił profil ISS Research, który zapewnił, że może z nią pająków tam nie ma, ale pająki zdecydowanie były w kosmosie. Chodzi o eksperyment z 2011 roku, mający zbadać, jak pająki tworzą swoje sieci, gdy znajdą się w stanie mikrograwitacji. W tym celu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostały wysłane Nephile. Odkryto wtedy, że w stanie mikrograwitacji sieci tworzone przez pająki są bardzo zbliżone wyglądem, do przędzonych przez te stworzenia na ziemi. Niestety eksperymentu nie przeżył żaden z pajęczaków, by móc dotrzymać towarzystwa Megan McArthur.

Jak widać, wieloletnich nawyków i odruchów nie jest w stanie wyplenić nawet 100 dni w kosmosie.