Wytatuował sobie kod QR ze świadectwem szczepienia

Tatuaże stały się na tyle popularne, że obecnie trudno trafić na osobę takowych nie posiadającą. Nic zatem dziwnego, że ludziom pokrytym niemalże jednakowymi motywami graficznymi, coraz trudniej odnaleźć prawdziwie oryginalny wzór. Wyjątek stanowi tu pewien Włoch, który postanowił wytatuować sobie na ramieniu kod QR.

Kod QR (ang. Quick Response) to alfanumeryczny, dwuwymiarowy i kwadratowy kod graficzny opracowany przez japońskie przedsiębiorstwo Denso Wave w 1994 roku. Jego budowa umożliwia umieszczenie go na gładkich nawierzchniach, a następnie odczytywanie przy pomocy odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych.

Wytatuowany kod QR na który zdecydował się Włoch również posiada te właściwości. Odczytanie znaku prowadzi bowiem bezpośrednio do europejskiego świadectwa szczepienia przeciwko COVID 19 właściciela. Oznacza to, że posiadacz tatuażu już nigdy nie będzie musiał pamiętać by mieć przy sobie paszport szczepienia.

Oczywiście wciąż istnieje ryzyko, że organ wydający certyfikat szczepionki, zmieni kiedyś adresy stron z danymi zaszczepionych osób, jednak dopóki się to stanie, pomysł wydaje się szalenie trafiony.