Wynaleziono plastik twardszy od stali

Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo, wzorując się na perłach, opracowali lekki plastik, który jest znacznie twardszy od stali. Nowy materiał powstał z myślą o kamizelkach kuloodpornych i innych pancerzach.

Profesor Shenqiang Ren i jego zespół stworzył wyjątkowy plastik na bazie Dyneemy - polietylenu o ultra-dużej masie cząsteczkowej, który służy do produkcji między innymi pętli wspinaczkowych, kamizelek kuloodpornych i elementów endoprotez. Naukowcy tworzyli nowy materiał, wzorując się na masie perłowej.

Powstały plastik również ma wyjątkowo twardą powłokę zewnętrzną z bardziej elastycznym wewnętrznym podkładem, który jest w stanie deformować i absorbować pociski. Zespół ustalił, że wynaleziony plastik jest 14 razy twardszy od stali.



Materiał doskonale nadaje się do zatrzymywania pocisków, dlatego będzie można go wykorzystać w kamizelkach kuloodpornych, hełmach i innych rodzajach pancerzy osobistych, a także w pancerzach ochronnych dla pojazdów wojskowych, statków lub śmigłowców. W przeciwieństwie do zbroi stalowych i ceramicznych, opracowany materiał plastikowy można łatwo formować w dowolne kształty.

Podczas eksperymentów wykazano również, że po dodaniu nanocząsteczek krzemionki można poprawić właściwości tego materiału i stworzyć jeszcze silniejszy pancerz. Praca naukowców może przyczynić się do powstania lekkich pancerzy nowej generacji.