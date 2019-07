Wentylator kolumnowy Hoffen w Biedronce

Biedronka rozpoczyna 8 lipca sprzedaż wentylator kolumnowego Hoffen. Nowy gadżet ma być alternatywą dla tradycyjnych wentylatorów pomagających walczyć z upałami.

Zdjęcie Wentylator kolumnowy HOFFEN /materiały prasowe

Wentylator kolumnowy o mocy 40W to nowoczesna i praktyczna wersja klasycznych rozwiązań. Wyglądem przypomina kolumnę kina domowego, ponieważ jego sercem jest wąska turbina o wysokości 78,5 cm, obracająca się w osi pionowej, a nie, jak w tradycyjnych wiatrakach, w osi poziomej. Całość zamknięto smukłej obudowie osadzonej na stabilnej, ruchomej podstawie.

Wentylator kolumnowy ma funkcję oscylacji, czyli obracania się w zakresie do 75 stopni, co sprawia, że kieruje on powietrze do różnych części pomieszczenia, równomiernie je chłodząc. Jego obsługę ułatwia dotykowy panel sterowania z podświetleniem LED, oferując trzy tryby pracy: normalny, nocny oraz zmienny, umożliwiając ustawienie najprzyjemniejszej opcji. Przy zmianie trybu z normalnego na nocy obroty wentylatora stopniowo zmniejszają się, dzięki czemu jego praca jest bardziej cicha, niemal niedostrzegalna.

Zdjęcie Wentylator kolumnowy HOFFEN / materiały prasowe

Urządzenie oferuje również trzy tryby prędkości wraz z timerem. Dzięki tej ostatniej opcji wentylator wyłączy się po zaprogramowanym wcześniej czasie, co docenimy szczególnie wieczorową porą - przed snem lub np. przed wyjściem z domu.

Wyposażenie wentylatora dopełnia pilot sterujący, dzięki czemu jego ustawienia można zmieniać zdalnie nie wstając z fotela.

Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinland, która zbadała je pod kątem użyteczności.

Produkt dostępny będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 8 do 20 lipca br. w cenie 129 zł lub do wyczerpania zapasów.