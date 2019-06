Do oferty dyskontów trafiła szczoteczka soniczna. Jej sugerowana cena to 99 zł. Co dostaniemy za taką sumę?

Zdjęcie Szczoteczka soniczna HOFFEN /materiały prasowe

Osad na zębach, problem niedomywania trudno dostępnych miejsc, zaleganie resztek jedzenia - każdy z nas zna te problemy i prawdopodobnie wciąż się z nimi boryka. Jednocześnie są to najczęstsze powody ubytków w zębach. Nie trzeba dodatkowych ruchów i zbędnej gimnastyki jak w trakcie szczotkowania zwykłą szczotką. Użytkowanie urządzenia HOFFEN jest jeszcze łatwiejsze dzięki ergonomicznej budowie, sygnalizacji czasu mycia (timer) oraz 5 różnym programom czyszczenia. Wspomniany timer odmierza czas potrzebny na dokładne umycie zębów (zaprogramowany na dwa minuty), co jest optymalnym rozwiązaniem dla tych, którzy przesadnie krótko lub długo je szczotkują.

Sama możliwość wyboru jednego z oferowanych programów o różnej specyfice czyszczenia (do wyboru: clean - czyszczenie, white - wybielanie, sensitive - czyszczenie delikatne, massage - masaż, gum care - pielęgnacja dziąseł). Włosie szczoteczki wykonuje aż 36 000 drgań na minutę, dzięki czemu generuje falę ultradźwiękową. Szczoteczka dodatkowo masuje dziąsła.

Szczoteczka soniczna ma wbudowany akumulator - do 1 miesiąca przy jednorazowym pełnym naładowaniu (uśredniony czas użytkowania: 2 mycia/dzień). Ładowanie akumulatora w urządzeniu odbywa się poprzez bezprzewodową stację USB. Ponadto, urządzenie charakteryzuje wodoszczelność potwierdzona międzynarodowym certyfikatem IPX7.



W zestawie ze szczoteczką poza bezprzewodową stacją ładującą USB, znajdują się też etui podróżne dla większego komfortu jej przewożenia oraz cztery wymienne końcówki. Wspomniane końcówki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych dla umożliwienia korzystania ze szczoteczki kilku osobom jednocześnie.

Produkt dostępny będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 13 do 27 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów.

