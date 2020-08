Choć producenci wciąż prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej wydajnych powerbanków, mało który jest w stanie konkurować z zasilanym energią słoneczną modelem Sun Chaser.

Zdjęcie Sun Chaser /materiały prasowe

Co wyróżnia to potężne akcesorium? Przede wszystkim Sun Chaser jest bezprzewodową ładowarką do telefonu, dysponującą zawrotną mocą 20 000 mAh. Gdyby tego było za mało, urządzenie może być stale doładowywane za pomocą energii słonecznej.

Reklama

W tym celu ładowarka współpracuje z zaawansowanymi panelami słonecznymi pochłaniającymi światło i przetwarzając je na zmagazynowaną energię. Każdy promień słońca, który zostanie wchłonięty w ciągu dnia, może być następnie użyty w dowolnym miejscu i czasie, także w nocy.

Możliwości oraz spora ilość portów, umożliwia doładowanie nawet 3 urządzeń jednocześnie. Co ważniejsze - nie muszą to być tylko telefony. Sun Chaser naładuje także kamery, zegarki i nie tylko.

Wszystkich zainteresowanych musimy jednak zmartwić. Urządzenie jest dostępne jedynie na terenie USA, w cenie 119 dolarów. Kto wie, być może niebawem dotrze także do naszego kraju.