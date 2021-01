Skrzynka pocztowa informująca o nowej poczcie

Chociaż w obecnych czasach nietrudno sprawdzić stan przesyłki, numery umożliwiające śledzenie paczki poprzez np. internet, rzadko kiedy są stosowane w przypadku klasycznych listów. Jeśli chcemy być na bieżąco z przychodzącymi wiadomościami, warto zainteresować się nowym rozwiązaniem firmy Ring, należącej do Amazona.

Zdjęcie Mailbox Sensor /materiały prasowe

Mowa o Mailbox Sensor, który jest niczym innym jak specjalnym czujnikiem informującym o dotarciu nowej poczty. Urządzenie umieszcza się w skrzynce pocztowej i za każdym razem, gdy jej drzwiczki zostaną otwarte, właściciel otrzymuje stosowne powiadomienie. Rzecz wydaje się bardzo przydatna, szczególnie w przypadku ważnych i np. wyczekiwanych przesyłek.

Reklama

Co ciekawe czujnik może nas także poinformować kiedy ktoś nieupoważniony próbuje się dostać do naszej skrzynki. W połączeniu z dodatkową kamerą monitorującą, Mailbox Sensor może dbać o naszą prywatność i bezpieczeństwo.

Sam czujnik firmy Ring kosztuje ok 30 dolarów. Niestety pasuje on tylko do niektórych modeli skrzynek na listy, przede wszystkich tych popularnych na terenie USA. Na obecną chwile nie wiadomo czy urządzenie dotrze do Polski.