Ryba i szpieg w jednym - dziwne stworzenie CIA

Charlie to stworzona wiele lat temu roboryba, której zadaniem miało być zbieranie danych wywiadowczych.

Reklama

Zdjęcie Robot Charlie /YouTube

Choć brzmi to jak dowcip z bliżej nie określonego serialu komediowego o policji, to jednak opisywane urządzenie faktycznie istnieje. Jakiś czas temu na kanale YouTube amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej pojawił się krótki materiał prezentujący w pełni zrobotyzowanego suma. Mechaniczna ryba nazywała się Charlie i służyła do tajnych operacji wywiadowczych.

Reklama

Do dziś niewiele wiadomo na temat samej konstrukcji oraz specyfikacji roboryby. Jak większość wynalazków CIA wciąż podlega ona pod utajnioną klasyfikację i nie zanosi się na to, by poza krótkim filmem, cokolwiek więcej "wypłynęło" na powierzchnię. Wiadomo jedynie, że jednym z celów mechanicznego stworzenia było zbieranie próbek wody na wyznaczonych obszarach. Samo urządzenie było natomiast sterowane za pomocą radiotelefonu w linii wzroku.

Trzeba przyznać, że sprzęt wygląda nad wyraz realistycznie i trudno na pierwszy rzut oka spostrzec, że jest to wynalazek człowieka. Robosum jest kolejnym oryginalnym narzędziem stworzonym przez służby wywiadowcze, inspirowany naturą.

Wideo youtube

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NASA pokazała nagrania lądującego łazika Perseverance © 2021 Associated Press