Rower elektryczny zbudowany z części pralki

Choć rowery elektryczne stają się coraz bardziej popularne, to ich ceny wciąż oscylują w raczej górnych granicach. Jeden z użytkowników forum Reddit znalazł jednak rozwiązanie dla tego problemu.

Zdjęcie Elektryczny rower z silnikiem od pralki /YouTube

Osoba podpisująca się pseudonimem "Jimminecraftguy" opublikowała post w którym pokazała jak stworzyła rower elektryczny wykorzystując do tego stary, 20-letni pojazd oraz pralkę.

Reklama

To właśnie z niej przyszły inżynier wyjął mechanizm silnika bezszczotkowego, który umieścił w ramie starego roweru. Następnie połączył urządzenie do baterii i zmienił prowadzenie łańcucha napędzającego tylne koło, modyfikując specjalnie korbę napędową, by uniknąć efektu kręcenia się pedałów. Mocowanie mechanizmu zostało wykonane na zamówienie.

W rozgorzałej pod postem dyskusji padło wiele pytań dotyczących m.in. zużycia opon, czy prędkości maksymalnej.

Innowacyjny wynalazek - jeśli można tak napisać - potrafi rozpędzić do ok 110 km/h co oczywiście w przypadku 20-letniego roweru nie jest zbyt bezpieczną opcją. Autor twierdzi, że urządzenie wciąż wymaga wielu poprawek.

Poniżej można zobaczyć film z testowego przejazdu.