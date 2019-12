Od 9 grudnia do Biedronki wraca robot sprzątający smart marki Hoffen. Urządzenie z trzema programami pracy odkurzania, czasem pracy do 90 minut oraz automatycznym wykrywaniem przeszkód.

Zdjęcie Robot sprzątający SMART marki Hoffen /materiały prasowe

Robot sprzątający Smart marki Hoffen oferuje trzy główne tryby pracy oraz dwa dodatkowe - każdy z możliwością regulacji prędkości oraz czasu odkurzania. Na uwagę zasługuje też to, że w robocie można zaprogramować godzinę oraz dzień tygodnia automatycznego rozpoczęcia pracy, dzięki czemu mieszkanie lub konkretne pomieszczenie mogą być czyste zawsze po naszym przyjściu z pracy do domu.

Robot ma trzy szczotki sprzątające, które wybierają brud nawet z rogów i trudno dostępnych miejsc oraz dostosowaniu do pracy na różnych powierzchniach (płytki, wykładzina, dywan, panele). Robota wyposażono w pięć par czujników zderzenia w efekcie z łatwością wykrywa on przeszkody i omija je. Wjeżdżanie na dywan bądź pokonywanie płaskich progów nie stanowi dla robota problemu. Skuteczność, a także użyteczność robota zwiększają: duży pojemnik na brudy o wielkości aż 0,6 l oraz filtr HEPA o wysokiej skuteczności filtrowania.

Czas pracy urządzenia wynosi do 90 minut, po których odkurzacz automatycznie wraca do bazy ładującej (czas jednego cyklu, czyli sprzątanie i pełne ładowanie trwa do 4,5 godziny). Za długi czas pracy urządzenia odpowiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh.

Robotem można sterować i programować go za pomocą pilota załączonego do zestawu lub z poziomu wyświetlacza LED na odkurzaczu, informującym jednocześnie o poziomie naładowania oraz pozostałym czasie pracy. W zestawie znajdują się: stacja ładująca z zasilaczem, pojemnik na zanieczyszczenia, pilot, zapasowy filtr HEPA oraz zapasowa szczotka.

Należy mieć na uwadze, że pierwsza wersja tego urządzenia pojawiła się już dwa lata temu. Sugerowana cena: 349 zł.