​Relaxation Hoodie - bluza relaksacyjna za 265 euro

Są różne sposoby na wyciszenie się i relaks, jednak takie gadżety jak Relaxation Hoodie trafiają się bardzo rzadko.

Zdjęcie ​Relaxation Hoodie /materiały prasowe

Relaxation Hoodie to bluza z kapturem zakrywającym twarz. Jej twórcy twierdzą, że za jej pomocą łatwiej się "odciąć" od zewnętrznego świata, zasnąć, odprężyć i odzyskać siły. Po zakryciu twarzy dociera do nas wyłącznie kolor nazywany Baker Miller Pink. Według badań amerykańskich psychologówm, jest to barwa pozytywnie wpływająca na nasze samopoczucie.

Wyceniany na 265 euro (około 1150 zł) element garderoby ma wszyte kieszonki na smartfona i ma rzekomo dobrze sprawdzić się również podczas długich podróży pociągiem, autokarem czy samolotem, kiedy chcemy zasnąć w niekorzystnym środowisku. Pod warunkiem, że nie wywołamy paniki u naszych współpasażerów.

Zdjęcie ​Relaxation Hoodie / materiały prasowe