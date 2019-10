Drukarki kojarzą się nam najczęściej ze sporymi urządzeniami biurowymi zajmującymi sporo przestrzeni. Przeciwna takiej wizji jest firma PrinCube, która zaprezentowała kolorową drukarkę mieszczącą się w dłoni.

Zdjęcie PrinCube / YouTube /materiał zewnętrzny

Drukarka PrinCube jest najmniejszą na świecie mobilną drukarką kolorową. Wyglądem przypomina niewielką kostkę, którą z łatwością chwycimy jedną ręką.

Urządzenie łączy się ze smartfonem lub tabletem poprzez Wi-Fi, dzięki czemu można bezprzewodowo wysyłać do niej swoje projekty.

To co jednak w niej najciekawsze, to fakt, że może ona drukować na różnych powierzchniach. Na zaprezentowanym filmie, widzimy jak drukarka poprawnie odtwarza napisy na kopertach, kartonowych arkuszach, skórzanych obiciach, kubkach, koszulkach, a nawet drewnie czy metalu.

Według podanych informacji PrinCube, będzie potrafiła wydrukować nawet do 415 stron z jednego kartridża, a ponadto będzie w stanie działać do 6 godzin na jednej baterii.

Więcej można zobaczyć na filmie: