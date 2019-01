Powerbanki Mophie PD oraz PD XL - szybsze ładowanie smartfonów

Mophie, marka należąca do firmy ZAGG ogłosiła przed targami Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas, że wprowadza do oferty dwa nowe uniwersalne rozwiązania – powerstation PD oraz powerstation PD XL, które pozwalają ładować baterie smartfonów w rekordowo szybkim czasie.

Zdjęcie Powerstation PD /materiały prasowe

Powerstation PD zawiera baterię o pojemności 6700 mAh, a stacja ładująca PD XL wyposażona jest w ogniwo 10 050 mAh. Obie stacje są w stanie naładować smartfony iPhone nawet do 2,5 razy szybciej niż standardowe ładowarki o mocy 5W. Wystarczy 30 minut, aby baterię smartfonu uzupełnić do połowy.

Stacje ładujące PD i PD XL wykorzystują port USB-C PD, który zapewnia zarówno szybkie ładowanie smartfonu (18W) jak i samej stacji (15W). Urządzenie zawiera dodatkowy port USB-A, który umożliwia równoczesne ładowanie dwóch smartfonów. Dzięki rozwiązaniu Priority+ charging, energia najpierw przesyłana jest do podłączonych urządzeń mobilnych, a dopiero po ich naładowaniu uzupełniana jest bateria w samej stacji ładującej. Dioda LED sygnalizuje, jaki jest status ładowania.

Obudowa obu stacji pokryta jest teksturowaną powierzchnią, która zapewnia komfort użytkowania oraz ochronę przed zadrapaniami lub zarysowaniami podczas przechowywania razem z innymi urządzeniami. Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów Mophie, nowe stacje ładujące są przez producenta potrójnie testowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczną pracę.

Mophie powerstation PD oraz powerstation PD XL są już dostępne na stronie mophie.com za sugerowaną cenę detaliczną odpowiednio około 260 i 340 złotych.

Nowa linia powerstation plus

Równocześnie firma Mophie uzupełniła ofertę o nową linię stacji ładujących powerstation plus, wyposażonych w zintegrowane kable wyjściowe Lightning / micro USB. Urządzenia są dostępne w trzech wersjach: powerstation plus mini (4 000 mAh), powerstation plus (6000 mAh) i powerstation XL (10 000 mAh). Wszystkie stacje umożliwiają ładowanie urządzeń z mocą do 10 W. Baterię powerstation plus XL można również uzupełnić na dowolnej bezprzewodowej ładowarce kompatybilnej z Qi. Stacje ładujące powerstation plus są dostępne w różnych kolorach na stronie mophie.com Ceny rozpoczynają się od 260 złotych.