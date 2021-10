Pojawiły się pierwsze zdjęcia Apple Watch Series 7

Dotychczas Apple Watch Series 7 mogliśmy oglądać jedynie na materiałach promocyjnych Apple. Teraz po raz pierwszy trafiły do sieci zdjęcia urządzenia zrobione przez jednego z testerów zegarka. Według portalu MacRumors, fotografia pojawiła się na grupie sympatyków zegarków Apple na Facebooku, jednak szybko została stamtąd usunięta. Osoba, która ją udostępniła podała się za jednego z testerów urządzenia a sam produkt trafi do sprzedaży w późniejszym terminie.

Wcześniejsze informacje podawały, że ekran zegarka będzie bardziej płaski i ostrzej zakończony oraz większy niż w poprzednich wersjach. W ten sposób urządzenie miało wyglądem dużo bardziej pasować do designu iPhone’a 12 i iPhone’a 13. Na fotografii wyświetlacz jest ewidentnie mocno zaokrąglony na krawędziach.

Reklama

Zegarki Apple Watch series 7 będą mieć większy rozmiar w porównaniu do swoich poprzedników. Możemy oczekiwać 41 mm i 45 mm w porównaniu do 40 mm i 44 mm w przypadku ostatnich modeli. Przekłada się to na aż 1,9 calowy wyświetlacz w przypadku wersji 45 mm. Apple Watch Series 7 wyjdzie z nowym systemem watchOS 8, w którym znajdziemy jeszcze więcej przydatnych funkcji niż w poprzednich modelach. Największą nowością będzie system pomiaru ciśnienia krwi.