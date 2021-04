Firma Casio wprowadziła na rynek pierwszy smartwatch G-Shock, który działa na Androidzie WearOS firmy Google. Model G-Squad Pro GSW-H1000 to także pierwszy zegarek G-Shock, który posiada kolorowy wyświetlacz.

Reklama

Zdjęcie Casio GSW-H1000 /materiały prasowe

Casio GSW-H1000 nawiązuje wyglądem do innych urządzeń z serii G-Shock. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem trwałości i wytrzymałości, czego dowodem może być tył zegarka, wykonany z tytanu. Również sam korpus jest odporny na wstrząsy i zapewnia wodoodporność do głębokości 200 metrów.

Reklama

Zegarek został wyposażony w 1,2-calowy dwuwarstwowy ekran o rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Łączy on monochromatyczny wyświetlacz, połączony z kolorowym panelem LCD - pierwszy raz zastosowanym w modelach G-Shock. To na nim użytkownik może wyświetlać powiadomienia, mapy, dane z czujników i inne informacje.

Urządzenie posiada także wbudowany moduł GPS, czujnik wysokości, kompas, a także standardowo - optyczne czujniki tętna. Zwłaszcza ostatnia funkcja jest istotna zważywszy na sportowy charakter modelu. G-Squad Pro GSW-H1000 posiada niemal 24 programowalnych opcji do ćwiczeń w pomieszczeniu i 15 do aktywności na dworze. Dodatkowo umożliwia dostęp do asystenta Google oraz kilku aplikacji.

Zdjęcie Casio GSW-H1000 / materiały prasowe

Casio G-Squad Pro GSW-H1000 został wyceniony na 699 dolarów. Smartwatch będzie dostępny w kolorach czerwonym, czarnym i niebieskim, a wysyłka rozpocznie się w połowie maja.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl