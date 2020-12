Pełnowymiarowa maska ochroni nie tylko przed koronawirusem

Na popularnej platformie crowdfundingowej zadebiutowała specjalnie przygotowana maska, która nie tylko posiada wymienne filtry HEPA, ale także zapewnia niemal pełną anonimowość.

Zdjęcie Maska Blanc /materiały prasowe

Jeśli kiedykolwiek chcieliście wyglądać jak postaci z filmów science fiction, mamy dla was dobrą informacje. Firma Blanc udostępniła właśnie na Kickstarterze maskę, która chroni oczy, nos oraz usta przed światem zewnętrznym. Co więcej - dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji obejmującej m.in. wymienne panele - pozwala się ona nie tylko stać anonimowym, ale też w oryginalny sposób wyróżnić.

Urządzenie zostało wyposażone w dwa wymienne filtry HEPA wielokrotnego użytku, zatwierdzone przez FDA. Nakrycie głowy, nazwane "tysiącem masek w jednej", ma wymienne panele, przypinane do ramy i przytrzymywane magnesami, które pozwalają dopasować wygląd do nastroju i reszty naszego ubrania. Możemy np. założyć maskę w kolorach kamuflażu, tęczy, lub postanowić na klasyczne, stonowane kolory. Jeśli jesteśmy fanami Gwiezdnych Wojen - możemy nawet upodobnić się do bohatera serialu "Manadalorian".

Maska jest dostępna w przedsprzedaży na Kickstarterze w cenie zaczynającej się od 79 dolarów. Produkt ma trafić w ręce klientów w marcu 2021 roku.