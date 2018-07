P@ssWord - technologiczny escape room Microsoftu

W Warszawie powstał pierwszy technologiczny escape room we współpracy z Microsoft. W pokoju P@ssWord cała zabawa zaczyna się w momencie przekręcenia klucza w drzwiach. To wówczas śmiałkom zamkniętym w czterech ścianach pozostaje godzina na rozszyfrowanie hasła, ukrytego w gąszczu zagadek, a także mylnych wskazówek.

Zdjęcie Dom Zagadek VR, P@ssWord /materiały prasowe

W pokoju P@ssWord, pierwszym escape roomie Microsoft w Polsce, klucz do wyjścia tkwi w wykorzystaniu nowych technologii, takich jak rozmaite aplikacje dostępne w ramach Office. Odwiedzający będą przechodzić od zagadki do zagadki, posiłkując się komputerami Surface Pro oraz wybranymi aplikacjami Office. Po drodze czeka na nich również sporo gier zręcznościowych i... zaskoczeń. Złamanie ostatecznego hasła w pokoju P@ssWord nie jest bowiem tak łatwe, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Sam pokój kryje w sobie mnóstwo zagadek, schowanych pod feerią kolorów i barw.

"Pokój P@ssWord to miejsce, które łączy w sobie czystą zabawę z nauką naszych technologii. Pozwala sprawdzić na własnej skórze nowe, często zaskakujące funkcje, dostępne w aplikacjach Office 365, takich jak PowerPoint, Word czy OneDrive, o których wcześniej mogliśmy nawet nie wiedzieć. Z drugiej strony pokój P@ssWord to unikalny showroom najlepszych urządzeń i rozwiązań firmy Microsoft, które z pewnością sprawią, że odwiedzający zapamiętają je na długo, podobnie jak samą przygodę za zamkniętymi drzwiami" - mówi Katarzyna Nowogórska z polskiego oddziału Microsoft.

Skąd nazwa?

Skąd wzięła się nazwa dla pokoju? Z jednej strony - to dyskretne nawiązanie do popularnej aplikacji Office, czyli edytora tekstu Word. Z drugiej - to odniesienie do słów, które CEO Microsoft, Satya Nadella, wypowiedział podczas swojej wizyty w Mumbaju.

To tam po raz pierwszy padła informacja, że Microsoft pracuje nad rozwiązaniami, dzięki którym klasyczne, wpisywane z poziomu klawiatury hasła, w najbliższych latach odejdą do lamusa. Satya Nadella swoją wizję opisał obrazowo jako "świat bez haseł" (password-free world). Jej kluczowym założeniem jest odejście od haseł rozumianych jako ciąg znaków wpisywanych z klawiatury - i zastąpieniu ich bezpieczniejszymi interfejsami logowania, wykorzystującymi rozwiązania biometryczne. Dzięki temu hasło nie będzie już czymś, co można w prosty sposób złamać. W jego miejsce pojawią się liczne rozwiązania biometryczne, czyli np. logowanie twarzą, spojrzeniem, odciskiem palca itp.

Wykorzystanie danych biometrycznych ma zapewnić większe bezpieczeństwo interfejsów komputerowych i danych użytkowników. Wizja "świata bez haseł" może zmienić doświadczenia związane z obcowaniem z nowymi technologiami. A tak naprawdę - już zmienia. Doskonale znają ją np. użytkownicy komputerów z rodziny Surface (Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book 2), którzy na swoje konta w systemie Windows 10 mogą zalogować się jednym spojrzeniem w kamerę wbudowaną w ekran. O hasłach mogą spokojnie zapomnieć.

Gdzie i za ile?

Godzina zabawy w pokoju P@ssWord, w zależności od wybranej pory dnia, to koszt od 120 zł do 160 zł za wstęp, niezależnie od liczby uczestników. Do P@ssWord warto wybrać się ze znajomymi. Zabawa przeznaczona jest dla maksymalnie 5 osób.

Adres: Dom Zagadek VR, ulica Zwrotnicza 6, Warszawa.

Za koncepcję kreatywną escape roomu z technologiami Microsoft odpowiada agencja d*fusion communication. Zagadki w pokoju wymyśliła i opracowała załoga Domu Zagadek, jednego z najlepszych i najwyżej ocenianych escape roomów w Polsce.