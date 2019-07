Jeśli tęsknicie za dawnymi czasami i wciąż zalegają u was sterty kaset z ulubioną muzyką, mamy dobrą wiadomość. NINM Lab postanowił wypuścić pierwszy na świecie odtwarzacz kasetowy obsługujący technologię Bluetooth.

Zdjęcie IT’S OK /materiały prasowe Audio-Wideo Walkman obchodzi 40. urodziny

IT’S OK to urządzenie nawiązujące swym wyglądem do klasycznych Walkmanów marki Sony. To co jednak najważniejsze to fakt, że podobnie jak one umożliwia on odtwarzanie staromodnych kaset magnetofonowych, w nowym wydaniu.

Reklama

Największą zaletą nowoczesnego walkmana jest obsługa funkcji Bluetooth 5.0, dzięki której możemy korzystać z urządzenia poprzez słuchawki bezprzewodowe. Gdybyśmy jednak chcieli jeszcze raz poczuć się jak w latach 90-tych nic nie stoi na przeszkodzie by podłączyć tradycyjne słuchawki. IT’S OK posiada bowiem dodatkową wtyczkę 3,5 mm.

NINM Lab wystartowało właśnie ze zbiórką na portalu Kickstarter. Przedpremierowe zamówienia zaczynają się już od 63 dolarów. "Walkman" będzie dostępny w kolorach "Cloud White", "Sakura Pink" oraz "Evening Blu"