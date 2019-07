Do Biedronki trafia bezprzewodowa kamera IP Wi-Fi 360 Home Secure marki Hykker. Co potrafi to nietypowe urządzenie?

Zdjęcie Kamera IP Wi-Fi 360 Home Secure marki Hykker /materiały prasowe

Home Secure pozwala z dowolnego miejsca na świecie obserwować to, co dzieje się na bieżąco w domu czy biurze. Bezprzewodowa kamera IP Wi-Fi ma kopułkowaty kształt obudowy i pasuje do wnętrz o różnym charakterze. Rejestruje dźwięk oraz obraz wysokiej jakości (w rozdzielczości HD 720p). Dzięki temu, że posiada obrotową głowicę z obiektywem o szerokim zakresie regulacji w kilku kierunkach (zdalny obrót w pionie 120 stopni i w poziomie 355 stopni), zapewnia większe możliwości i szersze pole widzenia.

Ponadto, urządzenie wykorzystuje funkcję dwukierunkowej transmisji dźwięku, dlatego kamera Hykker nie tylko rejestruje obraz i głos, lecz - dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi - pozwala też na rozmowę z osobami przebywającymi w danym pomieszczeniu, w pobliżu kamery. Jej funkcjonalność zwiększa automatyczna detekcja ruchu zapewniająca rejestrację najistotniejszych zdarzeń bez konieczności ciągłej obserwacji. W efekcie kamera zapisze obraz w momencie wychwycenia ruchu - np. gdy ktoś wejdzie do danego pomieszczenia. Obraz ten może zostać wysłany natychmiast na smartfon lub inne dowolne urządzenie mobilne. Z kolei wbudowany tryb nocny umożliwia rejestrację obrazu przez kamerę w ciemności - w podczerwieni (dzięki systemowi doświetlenia IR).

Kamera IP Wi-Fi 360 Home Secure marki Hykker jest zasilana sieciowo (przez uniwersalny port microUSB - więc można ją zasilać również z powerbanków), lecz z internetem łączy się w pełni bezprzewodowo wykorzystując interfejs Wi-Fi. Istnieje też oczywiście możliwość podłączenia kamery za pomocą tradycyjnego przewodu z wtyczką RJ-45 bezpośrednio do domowego routera.

Kamera jest kompatybilna z systemami Android i iOS - w aplikacji znajduje się rozbudowany moduł zarządzania nagrywaniem, alarmami czy użytkownikami. Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinland, która zbadała je pod kątem wytrzymałości i użyteczności.

Urządzenie dostępne będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 15 do 28 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.

Cena: 99 zł