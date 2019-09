Amazon zaprezentował dwa nowe urządzenia z serii Echo. Mowa o specjalnym pierścieniu i okularach obsługujących asystenta Alexa.

Zdjęcie Echo Frames /AFP

Echo Frames

Specjalne ramki do okularów od firmy Amazon wyróżniają się wbudowanymi głośnikami oraz mikrofonem umożliwiającym interakcję z Alexą. Za ich pomocą możemy otrzymywać dyskretne powiadomienia telefonicznie, odtwarzać muzykę, a nawet wysłuchiwać ulubionych podcastów. Wszystko za sprawą specjalnie zaprojektowanych zauszników posiadających cztery wbudowane mikro-głośniczki ukierunkowane tylko dla uszu właściciela. Dlatego też, wszelkie dźwięki oraz komunikaty Alexy będą słyszalne jedynie dla posiadacza okularów.

Ramki Echo Frames ważą ok 31 gramów i poza technologiami spełniają też swoją podstawową funkcję. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dopasować do nich dowolne szkła korekcyjne.

Cena? Niecałe 180 dolarów.

Echo Loop

Zdjęcie Echo Loop / AFP

Pierścień Echo Loop to całkiem ciekawa alternatywa do Echo Frames. Podobnie jak w przypadku ramek, również tutaj znajdziemy wbudowany mikrofon, oraz niewielki głośniczek. Urządzanie posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz tytanu.

W przeciwieństwie do ramek, pierścień Amazonu trzeba zbliżyć do głowy jeśli chcemy cokolwiek usłyszeć. Również komunikacja z nim będzie wymagała odpowiedniego gestu. Wszystkim będzie można sterować za pomocą niewielkiego przycisku na jego spodzie. Urządzenie będzie dostępne w kilku rozmiarach.

Amazon Echo Loop ma być dostępny jedynie dla specjalnie zaproszonych klientów. Jego cena w przedsprzedaży została ustalona na 130 dolarów.



Zdjęcie Samuel L. Jackson / AFP

Alexa przemówi głosem Samuela L. Jacksona

Amazon zaprezentował także nowe możliwości swojego asystenta głosowego. Najciekawszą z nich jest możliwość wypowiadania się głosami celebrytów. Technologia Neural TTS umożliwia bowiem na prowadzenie całkiem rozbudowanych dialogów i dużą elastyczność w przypadku konwersacji z wykorzystaniem nagranego głosu. Pierwszym aktorem "przeniesionym" do serca Alexy będzie Samuel L. Jackson.

Jackson opowie nam dowcip, podzieli się informacjami o pogodzie, a nawet przypomni nam o ważnym wydarzeniu. Brzmi ciekawie.

Wideo youtube

Głos aktora będzie dostępny jeszcze w tym roku za 0,99 dolara.

Warto przypomnieć że Asystent Amazonu nie obsługuje, niestety, języka polskiego.