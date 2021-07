​Nintendo Switch OLED - zapowiedziano nową wersję konsoli

Nintendo w końcu zaprezentowało nowy model konsoli Switch. W październiku na rynek trafi Nintendo Switch OLED, w nazwie nie użyto terminu "Pro". Jakich zmian można się spodziewać i co z ceną?

Zdjęcie ​Nintendo Switch OLED / materiały prasowe

Nintendo Switch z ekranem OLED miał być - według przecieków - zaprezentowany w maju, jeszcze przed E3, ale Nintendo nie zdecydowało się na taką prezentację. Konsolę pokazano niespodziewanie we wtorek, 6 lipca. Co zmieniono w nowym modelu?

Podstawowa modyfikacja to ekran - zamiast LCD użytkownicy wreszcie skorzystają z ekranu OLED-owego, będzie on miał przekątną 7 cali (oryginał ma ekran o przekątnej 6.2 cala) i rozdzielczość 720p. Nie zdecydowano się na zwiększenie rozdzielczości samego wyświetlacza. Konsolka prezentuje się bardzo podobnie do poprzednika, ale mniejsze ramki sprawiają, że ekran prezentuje się lepiej.

Inne zmiany? 64 GB wbudowanej pamięci, a nie 32 GB, podstawka rozciągająca się na całą długość konsoli, port ethernetowy w stacji dokującej i "lepsza jakość dźwięku" (nie podano konkretów). Plotki o 4K i wsparciu dla technologii DLSS Nvidii okazały się błędne.

Nintendo Switch OLED - cena i data premiery



Nintendo Switch OLED zadebiutuje w USA 8 października w cenie 350 dolarów (o 50 więcej niż sugerowana cena standardowego Switcha). Na rynku dostępna będzie m.in. wersja w kolorze białym.

