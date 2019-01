Nike Adapt BB to prawdopodobnie najbardziej zaawansowane technologicznie buty na świecie. Dopasowują się do rozmiaru stopy, a ponadto same się sznurują.

Zdjęcie Nike Adapt BB /materiały prasowe

Właściwe dopasowanie buta treningowego jest kwestią zarówno indywidualną, jak i dość skomplikowaną. Podczas gry w koszykówkę stopa może się powiększyć nawet o pół rozmiaru. Poziom dopasowania, który wydaje się komfortowy na początku gry, zaledwie 24 minuty później może powodować ucisk. Poszukiwanie idealnego dopasowania w sportowym obuwiu może więc wydawać się walką z wiatrakami, ponieważ potrzeby stopy zmieniają się w danym momencie w zależności od sportu, czasu jego trwania i konkretnych ruchów wykonywanych przez zawodnika.



Praca nad opracowaniem idealnego dopasowania stała za wieloma innowacjami, które powstały w historii Nike - Huarache, Flywire i Flyknit, by wymienić tylko kilka z nich. Jednak dopiero wprowadzenie w 2016 roku Nike HyperAdapt 1.0 okazało się przełomowe. To pierwsze w pełni funkcjonalne buty sportowe, które za sprawą elektronicznego systemu dostosowują się do kształtu stopy. Teraz Nike prezentuje najbardziej zaawansowane rozwiązanie: Nike Adapt. Zapewnia precyzyjne i indywidualne dopasowanie, dzięki połączeniu zaawansowanego elektronicznego systemu sznurowania, aplikacji i stale aktualizowanego oprogramowania wbudowanego w nowe buty do koszykówki Nike Adapt BB.



- Wybraliśmy koszykówkę jako pierwszą kategorię, w której wprowadziliśmy Nike Adapt, ze względu na wysokie wymagania, jakie zawodnicy mają wobec swoich butów. Podczas zwykłego meczu koszykówki stopa sportowca zmienia się. Możliwość szybkiej zmiany dopasowania - najpierw poprzez rozluźnienie buta, aby poprawić przepływ krwi, a następnie ponowne zaciśnięcie w celu zwiększenia wydajności, naszym zdaniem zupełnie odmieni wrażenia sportowca w czasie gry - powiedział Eric Avar, Nike VP Creative Director of Innovation.

Zdjęcie Nike Adapt BB / materiały prasowe

Jak to działa?



Kiedy zawodnik zakłada Nike Adapt BB, wbudowany silnik rejestruje odpowiedni dla stopy poziom nacisku i zacieśnia sznurówki, zapewniając właściwy poziom trzymania. Wytrzymałość sznurowania na rozciąganie wynosi ok. 32 funty, czyli tyle samo co w przypadku standardowego sznurka spadochronowego, aby zabezpieczyć stopę w pełnym zakresie ruchu. Manualnie lub za pomocą aplikacji Nike Adapt na smartfonie, zawodnik może wprowadzać różne ustawienia dopasowania dla poszczególnych etapów gry. Na przykład w czasie przerwy gracz może poluzować but i ponownie go zacisnąć przed powrotem na parkiet. Kolejne funkcje pozwolą wprowadzić inne ustawienia dopasowania na czas rozgrzewki. Dodatkowo, gracz może włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania FitAdapt, które pozwolą na korzystanie z kolejnych funkcji.



Nike Adapt BB zostały poddane tysiącom testów, dzięki którym są , to najbardziej intensywnie testowane buty w historii Nike. Zespół projektowy Nike zaprosił elitarną grupę profesjonalnych zawodników, w tym Jaysona Tatuma, zawodnika Boston Celtics grającego na pozycji niskiego skrzydłowego, do siedziby Nike w Oregonie na serię treningów. W ten sposób buty przeszły odpowiedni okres próbny.



- Bill Bowerman od początku uważał, że dopasowanie ma kluczowe znaczenie dla wyników osiąganych przez sportowców. Nike Adapt BB pomaga sportowcowi w znalezieniu odpowiedniego dopasowania, które nie zmienia się w trakcie gry. Dodatkowo, zapewnia odpowiednie czucie i trakcję, które zostały potwierdzone przez samych zawodników - powiedział Avar.



Nike Adapt BB to pierwsze obuwie sportowe Nike, które jest stale aktualizowane, dzięki zastosowaniu sparowanego z aplikacją na smartfona, wbudowanego oprogramowania. System FitAdap zapewnia idealne dopasowanie w obuwiu do koszykówki, kolejnym krokiem będzie dostosowanie FitAdapt do produktów przeznaczonych do innych dyscyplin sportu, a także lifestyle'owych.



Model Nike Adapt BB z technologią FitAdapt będzie dostępny w sprzedaży od lutego.