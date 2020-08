Niesamowita tarcza - ukryte za nią osoby stają się "niewidzialne"

Twórcy filmowych hitów z gatunku fantastyki naukowej często umieszczali w swoich dziełach ciekawe rozwiązania oparte na technologii niewidzialnego kamuflażu. Rzeczywistość zaczyna powoli doganiać fikcję.

Zdjęcie Trudno uwierzyć, ale tam ukrywa się człowiek /YouTube

Na platformie YouTube można znaleźć ogromny przekrój materiałów. Począwszy od dziecinnych i nic nie wnoszących kanałów rozrywkowych, aż po prawdziwe perełki, zaskakujące swoją treścią. Do tych drugich, bez wątpienia należy kanał Randomonium, którego właściciel niedawno opublikował relacje z przygotowania prawdziwej, niewidzialnej tarczy.

Reklama

Wielokrotnie próbowano już uzyskać efekt niewidzialności. Do tej pory nie udało się sprawić, by dany obiekt całkowicie zniknął - od jego powierzchni zawsze choć w minimalnym stopniu odbijało się światło. To wystarczało, by eksperyment uznać za nieudany.

Biorąc pod uwagę niewielkie zasoby, na dobrej drodze do sukcesu stoi pewien youtuber. Udało mu się znaleźć materiał, który po odpowiedniej obróbce, może być wykorzystywany jako sprawny kamuflaż. Jego działanie bazuje na specjalnie odbitym świetle, który czyni osobę za nim ukrytą "niewidzialną" na pierwszy rzut oka. Taka przewaga w przypadku starcia powinna wystarczyć, aby uzyskać element zaskoczenia.

Jak twierdzi wynalazca, sam proces wytworzenia "niewidzialnej tarczy" wcale nie był trudny. Produkt końcowy potrafi przykuć uwagę.

Wideo youtube

Być może w przyszłości ujrzymy takie tarcze w użyciu np. wojska lub służb antyterrorystycznych.