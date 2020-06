Myjka ciśnieniowa 1900W marki Niteo Tools w Biedronce

Od poniedziałku, 22 czerwca, w Biedronce rusza sprzedać mobilnej myjki ciśnieniowej 1900W marki Niteo Tools, Co potrafi to urządzenie?

Zdjęcie Myjka ciśnieniowa 1900W marki Niteo Tools /materiały prasowe

Myjka ciśnieniowa 1900W Niteo Tools generuje wysokie ciśnienie aż do 150 barów przyda się do czyszczenia dużych powierzchni: desek tarasowych, fasad lub chodnika, jak i tych trudniejszych: felg samochodowych, mebli ogrodowych, a nawet rowerów. Woda pod ciśnieniem z myjki pomoże w szybki sposób usunąć też zaschnięte zabrudzenia z okien oraz z auta.



Pracę zapewniają pistolet natryskowy z regulowaną lancą (przedłużka) oraz wysokowydajna pompa w metalowej obudowie. Dzięki temu, że strumień wody jest regulowany można go dopasować do danej sytuacji roboczej.



Myjka ma mierzącego 6 metrów węża ciśnieniowego z wbudowanym bębnem i korbą ułatwiającą jego zwijanie. Urządzenie ma dodatkowo: system szybkozłącza umożliwiający wymianę dysz czyszczących i zapobiegający skręcaniu się węża podczas prac, przyłącze wody i wbudowany system Start/Stop pomagający zaoszczędzić wodę. Myjka jest wyposażona także w pianownicę z zasobnikiem na detergent (poj. 0,45L) z automatycznym mieszaniem. Włącznik zabezpiecza specjalna osłona.



Mobilna myjka ciśnieniowa 1900W marki Niteo Tools ma kosztować 299 zł. Produkt dostarcza firma mPTech Sp. z o.o., a będzie on w ofercie wybranych sklepów sieci Biedronka od poniedziałku 22 czerwca do 4 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.

Specyfikacja:

Moc: 1900W

Maksymalne ciśnienie 150 barów

Maksymalna wydajność tłoczenia 450 l/h

System START/STOP

Wymiary: 63 x 34,5 x 24,5 cm

Waga: 6,5 kg

Zasilanie 220-240 V~