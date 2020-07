Monimoto – system antykradzieżowy i lokalizator GPS

M​onimoto MM6 to samodzielne urządzenie, zasilane dwoma bateriami o żywotności do 12 miesięcy. Monimoto sterowane jest za pomocą aplikacji mobilnej. Automatycznie uzbraja się i rozbraja dzięki czemu nie trzeba pamiętać o jego aktywowaniu lub dezaktywowaniu.

Zdjęcie Monimoto /materiały prasowe

Monimoto oferowane jest w zestawie z kartą SIM, która obejmuje Amerykę Północną i Europę. Karta współpracuje z co najmniej dwoma operatorami GSM w każdym z krajów, wybierając najsilniejszy sygnał w danym obszarze. Samodzielna początkowa konfiguracja w kreatorze aplikacji dostępnej na platformę iOS lub Android, zajmuje około pięciu minut.

Gdy Monimoto wykryje ruch, będąc w trybie uzbrojenia, próbuje namierzyć sparowany klucz. Jeśli go znajdzie, zakłada że osoba w pobliżu jest właścicielem pojazdu i rozbroi się. Jeśli nie znajdzie go, to przechodzi w tryb alarmowy. W trybie alarmowym Monimoto najpierw dzwoni na numer właściciela, a następnie wysyła do aplikacji powiadomienie o dokładnej lokalizacji z GPS lub przybliżonej pozycji GSM za pomocą funkcji CellLocate. Dzięki danym wysyłanym do aplikacji można zobaczyć wszystkie poprzednie lokalizacje w dzienniku zdarzeń.

Zdjęcie Monimoto / materiały prasowe

Lokalizacja GPS jest aktualizowana co pięć minut, gdy pojazd z zainstalowanym urządzeniem Monimoto jest w ruchu, lub co minutę, jeśli zdefiniowany jest tryb częstego śledzenia.

Monimoto posiada klasę szczelności IP 65 i jest przeznaczone do umieszczenia wewnątrz pojazdu.

Zdjęcie Monimoto / materiały prasowe

Ceny:



Monimoto MM6 - 199 euro + 3 euro/miesiąc

Monimoto MM5 - 169 euro + 3 euro/miesiąc