Sony Reon Pocket to niezwykły koncept mobilnego klimatyzatora. Wraz z ubraniem będzie go można ubrać na siebie i zabrać na spacer.

Zdjęcie Czy taki mobilny klimatyzator ma sens? /materiały prasowe

Reon Pocket to dziecko programu First Flight, w którym Sony wspiera koncepcje ciekawych gadżetów. Jeżeli zyska on wsparcie społeczności, urządzenie trafi do sprzedaży. Inżynierowie wykorzystali tu tzw. efekt Peltiera.



Czym tak naprawdę jest Reon Pocket? To niewielkie urządzenie, które umieszcza się w kieszeni specjalnego t-shirtu znajdującego się na wysokości barków. W zależności od potrzeb - gadżet może obniżyć temperaturę o 13oC lub podwyższyć nawet o 8oC. Wbudowana bateria powinna pozwolić na 90-120 minut ciągłego działania. Podczas pracy urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków.



Sony Reon Pocket jest sterowany za pomocą aplikacji w smartfonie. Przy jej użyciu można sterować temperaturą osiąganą przez mobilny klimatyzator. W przyszłości ma być możliwy także automatyczny tryb pracy.



Gadżet został wyceniony na 120 dolarów, a do sprzedaży w Japonii trafi w marcu 2020 r. Nie wiadomo jeszcze, czy Sony wprowadzi Reon Pocket także do innych krajów.