Firma Mio przygotowała serię dedykowanych nawigacji rowerowych Mio Cyclo Discover. Co oferuje to nietanie urządzenie?

Zdjęcie Mio Cyclo Discover /materiały prasowe

W lipcu w ramach serii Cyclo Discover firma Mio zaprezentuje dwa modele Mio Cyclo Discover oraz Mio Cyclo Discover Plus.

Nawigacja Mio Cyclo Discover to niewielkie, wodoodporne urządzenie, które dzięki wbudowanej baterii może nam towarzyszyć w podróży przez niemal 10 godzin. Nawigacja posiada czytelny, 3,5" kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320x480pix Urządzenie ma wbudowaną bazę punktów POI, lokalizacji oraz możliwość personalizacji ekranu.

Kolejnym urządzeniem z rodziny Cyclo Discover jest Mio Cyclo Discover Plus, który jest rozbudowaną wersją powyższego modelu. Charakteryzuje się większym, 4-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 360 na 600 pix, zaś bateria pozwala pracować urządzeniu nawet do 15 godzin. Dodatkowo Mio Cyclo Discover Plus posiada system informacji o utrudnieniach na drodze, przekaże nam informacje o tym, na jakiej wysokości nad poziomem morza się znajdujemy.

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth na swoim ekranie poinformuje nas o przychodzących na nasz smartfon połączeniach, wiadomościach SMS, czy komunikatów z portali społecznościowych jak Facebook, Twitter lub komunikator WhatsApp. Natomiast wbudowany moduł WiFi zagwarantuje bezproblemowe przeglądanie i planowanie swoich tras za pomocą tabletu czy komputera. Mio

Discover można znaleźć u partnerów handlowych w cenie 1049, natomiast model Mio Discover Plus jest dostępny w cenie 1499 zł.