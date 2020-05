W dobie epidemii koronawirusa i nakazu noszenia masek, powstaje coraz więcej projektów mających ułatwić życie. Pomysł youtubera „DesignMaker” może jednak je wszystkie przyćmić.

Zdjęcie DesignMaker i jego ciekawy projekt /YouTube

Stworzył on bowiem w pełni robotyczną maskę, opartą na wielu elektronicznych komponentach i czujnikach. Jej główną zaletą jest fakt, że może się ona automatycznie otwierać, a także zamykać jeśli w pobliżu są ludzie.

To oczywiście jedynie projekt. Z uwagi na złożoność takiego urządzenia, czasu oraz kosztów jakie pochłania, istnieją minimalne szanse by trafiło do produkcji. Przyznać jednak trzeba, że ludzka pomysłowość nie zna granic.



Maskę można zobaczyć w akcji na poniższym filmie: