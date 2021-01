Marka Tile chce konkurować z Apple AirTags

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Apple planuje wprowadzenie na rynek nowych lokalizatorów wykorzystujących technologię UWB. Jak donoszą plotki, firma Tile również planuje podobne urządzenia, a co więcej chce konkurować z technologicznym gigantem.

Zdjęcie Tile Pro /materiały prasowe

Apple AirTags to seria akcesoriów z wbudowanym lokalizatorem, które będzie można przyczepiać do przedmiotów i śledzić ich położenie za pomocą telefonu. Urządzenia mają działać na tej samej zasadzie, co inne lokalizatory GPS, z jedną zasadniczą różnicą. Do łączności pomiędzy sprzętami będą wykorzystywały technologie UWB. W porównaniu do standardowego Bluetootha, jest ona jeszcze dokładniejsza przy wskazywaniu lokalizacji.

Reklama

Jak donosi serwis TechCrunch, również firma Tile postanowiła stworzyć gadżety oparte na tej technologii. Producent ten od lat specjalizuje się w tworzeniu lokalizatorów i ma na swoim koncie wiele udanych projektów. Nowe modele mają być pierwszymi opartymi na technologii UWB, a tym samym mają stanowić największą rynkową konkurencję dla produktów Apple.

Oczywiście firma pozostanie także przy swoich starszych modelach opartych na klasycznym standardzie Bluetooth. Chociaż technologia UWB bez wątpienia jest lepszym rozwiązaniem, wciąć nie jest jeszcze tak wszechobecna u klientów.