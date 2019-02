LEGO Hidden Side - klocki w rozszerzonej rzeczywistości

LEGO Hidden Side to próba zawojowania świata rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality). Nowa seria produktowa, która zadebiutuje na rynku już w drugiej połowie 2019 roku, łączy w sobie fizyczną zabawę klockami z rozbudowaną aplikacją dla graczy, pozwalającą odkrywać tajemnice nawiedzonego miasteczka.

Zdjęcie Lego Hidden Side będzie dostępne na całym świecie pod koniec lata 2019 roku /materiały prasowe

Głównym założeniem projektu jest łączenie fizycznej zabawy klockami z rzeczywistością rozszerzoną. W darmowej aplikacji wybieramy posiadany przez nas fizyczny zestaw i przystępujemy do skanowania. Na ekranie urządzenia widzimy wtedy rozbudowane tło i wiele elementów, których nie mogliśmy zobaczyć fizycznie.

- W LEGO Hidden Side użytkownicy wcielają się w role pogromców duchów. Poruszają się po całym miasteczku i wyszukują upiory, które próbują okiełznać i dołączyć do swojej kolekcji różnorodnych monstrów - opowiada Roberto - Każdy zestaw kryje mnóstwo elementów, które trzeba poruszyć, przestawić czy przebudować, aby odblokować kolejne materiały potrzebne do schwytania ducha.

Aplikacja rozpoznaje ułożenie nie tylko samego zestawu, ale i kolorystykę i kolejność ułożonych na nim elementów. Dzięki temu każda zmiana fizycznych klocków wpływa na rozgrywkę na ekranie smartfona. Idzie to w parze z filozofią duńskiego producenta, który chce zachęcać do jak największego łączenia zabawy fizycznej z rozrywką elektroniczną.

W każdym zestawie dostępne są oczywiście minifigurki, których obecność również ma duże znaczenie. Kolorystyka ich strojów i elementy wyposażenia również przekładają się na możliwości w świecie wirtualnym.

- Zdajemy sobie sprawę, że dzieci będą chciały wprowadzać do gry swoje figurki i oczywiście będzie to możliwe. Być może będą musiały eksperymentować z elementami wyposażenia czy ich kolorystyką, ale na pewno będą mogły zintegrować je z aplikacją - mówi Roberto, skanując wyciągniętego z kieszeni ludzika. - W końcu w LEGO chodzi o to, żeby budować i tworzyć. Dlatego jeśli dobudujemy coś do zestawu czy trochę go zmienimy, też zostanie rozpoznany - ważne, aby znalazło się tam kilka kluczowych elementów.

Znajdując kolejne wskazówki, przeszukując zestaw i skanując zmienione elementy, odkrywamy kolejne wskazówki prowadzące do ducha. Gdy uda nam się go wypłoszyć z ukrycia, przechodzimy do wirtualnej części zabawy, gdzie próbujemy go upolować. To mocno zręcznościowa sekwencja, która nawet przy prostych duchach jest bardzo emocjonująca. A są takie monstra, które opanowują całe budynki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LEGO Hidden Side - jak to działa? materiały prasowe

- Spójrz na naszą szkołę. Gdy odkrywamy kolejne elementy, cały budynek zmienia się w straszliwego ducha, którego nie jest łatwo pokonać. I zmienia się nie tylko w aplikacji, ale też w świecie fizycznym - śmieje się Roberto.

Rzeczywiście, przesuwając drobne elementy, możemy zmienić szkołę nie do poznania. Pojawiają się złowieszcze oczy oraz potworne zębiska i kolce. Trzeba przyznać, że transformacja robi olbrzymie wrażenie zarówno na ekranie smartfona, jak i w świecie rzeczywistym. Chwilami potrzeba dłuższego zastanowienia, aby zorientować się, co znajduje się w rzeczywistości rozszerzonej, a co jest elementem namacalnym. Pod tym względem projektanci LEGO wykonali kawał świetnej roboty, integrując fizyczne klocki z aplikacją. Widać, że jest to przemyślane rozwiązanie augmented reality, w którym położono duży nacisk na obie formy zabawy. W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji tego typu nie ograniczamy się do spoglądania tylko na ekran telefonu, ale musimy wykonać działania w przestrzeni fizycznej.

LEGO Hidden Side pojawi się na rynku w drugiej połowie 2019 roku. W pierwszej fali zestawów pojawią się m.in. laboratorium, cmentarz czy wspomniana wcześniej szkoła. Jednak w planach jest ich znacznie więcej, w różnych rozpiętościach cenowych. Sama aplikacja będzie udostępniana za darmo i pozbawiona reklam.

Zdjęcie . / materiały prasowe





- Mamy mnóstwo pomysłów na miejsca, które będzie można wykorzystać w zabawie. W końcu do dyspozycji mamy całe miasto, a na razie wykorzystaliśmy jego niewielki kawałek - opowiada Roberto.

LEGO Hidden Side będzie dostępne na całym świecie pod koniec lata 2019 roku. Ceny zestawów mieszczą się w przedziale od od 89,99 zł do 549,99 zł.

Aplikację The LEGO Hidden Side będzie można pobrać bezpłatnie z App Store oraz Google Play.