Kamera inspekcyjna Niteo Tools oraz samochodowa Hykker Road Trip 2 w Biedronce

Od 29 listopada w ofercie sklepów Biedronka dostępne są: kamera samochodowa Hykker Road Trip 2 w cenie 49,99 zł oraz kamera inspekcyjna EC-1 marki Niteo Tools w cenie 99 zł

Zdjęcie Kamera EC-1 Niteo Tools /materiały prasowe

Kamera EC-1 Niteo Tools (endoskop techniczny) to wielofunkcyjne, poręczne urządzenie, zapewniające łatwe i szybkie wykonanie inspekcji. Ułatwia pracę wszystkim osobom, które szukają rozwiązania, aby dostać się do różnego rodzaju zakamarków: pod maskę auta, do układu kanalizacyjnego czy np. szybu wentylacyjnego. Urządzenie sprawdzi się również w domu jako pomoc w odnalezieniu zgubionych rzeczy: kolczyków, kluczy lub innych drobiazgów.

Łatwy dostęp do problematycznych miejsc i ich analiza to zasługa ergonomicznej konstrukcji urządzenia i specjalnej głowicy kamery o średnicy 8 mm zamontowanej na końcu metalowego, giętkiego przewodu o długości 79 centymetrów. Kamera umożliwia nagranie wideo do późniejszej analizy (rozdzielczość 640x480 px, format AVI) oraz wykonanie zdjęć (JPG). Pozwala także na bezpośredni podgląd zakamarków i wyświetlanie obrazu rejestrowanego obiektywem kamery na ekranie podłączonego do urządzenia smartfona lub komputera.

Funkcjonalność kamery zwiększa 6 diod LED umieszczonych wokół obiektywu, które oświetlają zakamarki oraz ułatwiają inspekcję. Dodatkowo – obiektyw kamery inspekcyjnej EC-1 Niteo Tools zapewnia szeroki kąt widzenia – 67 stopni, co pozwala na jednorazowe ujęcie większej przestrzeni oraz szybką lokalizację usterki, czy drobiazgu.

Urządzenie jest wodoodporne i pyłoszczelne co potwierdza certyfikat IP67. W efekcie kamera świetnie sprawdza się w wymagających warunkach pracy, a wszelkie zabrudzenia można usunąć pod bieżącą wodą.

Połączenie kamery ze smartfonem umożliwia dedykowana aplikacja dostępna na stronie producenta oraz w Google Play. Urządzenie jest kompatybilne z modelami smartfonów z systemem operacyjnym Android 4.4 lub wyższym, wyposażonymi w gniazda microUSB, OTG lub UVC. Pasuje do smartfonów o szerokości do 69 mm (maks. 5’’). Za pomocą typowego przewodu USB – microUSB, kamerę można również podłączyć do komputerów z systemem Windows (rozpoznawana jest jako kamera USB).

Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV, która zbadała je pod kątem wytrzymałości i użyteczności. Dostępne jest w cenie 99 złotych.

Zdjęcie Hykker Road Trip 2 / materiały prasowe

Drugim urządzeniem jest kamera samochodowa Hykker Road Trip 2 - wideorejestrator, który umożliwia nagrywanie obrazu z przejechanych tras w rozdzielczości HD 720p. Kamera ma kolorowy wyświetlacz LCD 2,2”, na którym można wyświetlić utrwalony obraz oraz szerokokątnemu obiektywowi.

Urządzenie jest wyposażone w G-sensor zapewniający stabilizację podczas przeciążeń i drgań. Dzięki temu wideo pozostaje stabilne i czytelne nawet po trasie o wielu wybojach i nierównościach. Ponadto Hykker Road Trip 2 posiada funkcję nagrywania w pętli, a jej pamięć można w łatwy sposób powiększyć poprzez instalację karty microSD do 32 GB. Z kolei wbudowany czujnik ruchu pozwala na utrzymanie urządzenia w ciągłej gotowości, a diody IR wspomagają nagrywanie w nocy, dzięki czemu kamera sprawdza się o każdej porze.

Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV, która zbadała je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności. Produkt oferowany jest wraz z uchwytem na szybę i ładowarką w cenie 49,99 zł.