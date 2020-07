Jakie zegarki noszą giganci technologiczni – można się zdziwić

Elon Musk czy Bill Gates zapewne mogą sobie pozwolić na kupno dowolnego zegarka dostępnego na ziemi. Pomimo tego zdecydowali się na dosyć zaskakujący wybór.

Zdjęcie Bill Gates /AFP

Miliarderzy lubią eksponować swój majątek za sprawą drogich ubrań czy ekskluzywnych gadżetów. Bez wątpienia jednym z urządzeń określających zamożność właściciela jest zegarek. Podczas gdy celebryci, aktorzy czy biznesmeni kochają się w takich markach jak Rolex, Patek Philippe oraz Blancpain, giganci technologiczni zadziwiają niekiedy swoimi wyborami.

Reklama

Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk czy nawet Mark Zuckerberg - pomimo niewyobrażalnych majątków, nie epatują codziennie bogactwem, a ich styl trudno nazwać "wyzywającym". Przykładem niech będzie założyciel firmy Microsoft.

Zegarek Billa Gatesa

Bill Gates korzysta z możliwości zegarka firmy Casio. Co ciekawe, nie jest to specjalny egzemplarz wykonany na zamówienie. Zaangażowany w prowadzenie fundacji Billa i Melindy Gatesów miliarder, zdecydował się na model Duro, który kosztuje 69,95 dolarów. na oficjalnej stronie internetowej. Jak widać, w zupełności wystarcza on do codziennych obowiązków filantropa.

Zdjęcie Casio Duro - model obecny / materiały prasowe

Zegarek Jeffa Bezosa

Nieco bardziej szykownie prezentuje się zegarek noszony przez Jeffa Bezosa. Założyciel Amazona, którego majątek wyceniany jest na 113 miliardów dolarów, jest bez wątpienia wierny swojemu stylowi. Świadczy o tym jeden i ten sam egzemplarz z którym obnosi się na co dzień.

Zdjęcie Jeff Bezos, założyciel i prezes Amazona, w 2018 r. najbogatszy człowiek świata / AFP

Mowa tu o Ulysse Nardin Dual Time. Szwajcarska firma wprawdzie należy do jednych z najdroższych na świecie, jednak ten konkretny model kosztuje "zaledwie" 7500 dolarów. Przy majątku jakim może poszczycić się biznesmen, to naprawdę niewielka kwota.