Jaką pojemność powinien mieć powerbank?

Niski poziom naładowania baterii to współcześnie jedna z największych bolączek wszystkich użytkowników smartfonów. Chęć ciągłego bycia online sprawia, że już w połowie dnia, telefonowi potrzebne jest dodatkowe źródło energii w postaci powerbanku.

Zdjęcie Dodatkowego ładowania potrzebują nie tylko smartfony, ale także tablety, głośniki oraz słuchawki bluetooth /123RF/PICSEL

Dodatkowego ładowania potrzebują nie tylko smartfony, ale także tablety, głośniki oraz słuchawki bluetooth. Wszystkie te urządzenia można ładować za pomocą ładowarki sieciowej, ale także powerbanku. Dlatego podczas wyboru odpowiedniego urządzenia ładującego należy kierować się przede wszystkim jego pojemnością.

Miliamperogodzina czyli mAh to skrót od jednej tysięcznej amperogodziny (Ah). Wartość ta wyznacza, jaką pojemność ma dany akumulator. Miara ta dotyczy większości urządzeń elektrycznych takich jak powerbanki, baterie smartfonów, tabletów czy laptopów. W teorii mAh wyznacza zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o konkretnym natężeniu przez określony czas. W praktyce im większa pojemność baterii, tym cięższe urządzenie.

Pojemność dla każdego

Wśród dostępnych na rynku modeli są takie, które bez problemów zmieszczą się w kieszeni. Niewielkie rozmiary i waga nie powinny jednak nikogo zmylić. W takich miniaturowych modelach znajdują się pojemne litowo-jonowe baterie, które pozwalają nawet na czterokrotne naładowanie standardowego smartfona. Potrzebne jest do tego co najmniej 10050 mAh pojemności.

Nieco większe i cięższe modele, które mimo wszystko zmieszczą się do damskiej torebki posiadają zazwyczaj pojemność 16750 mAh. Oznacza to, że typowy telefon naładujemy około 5 razy, a tablet dwa razy. Modele o pojemności ponad 20000 mAh są już stosunkowo duże i ciężkie. Z pewnością nie zmieszczą się do kieszeni, ale idealnie sprawdzą się w trakcie dalekiej podróży, gdzie dostęp do prądu jest ograniczony. Taka pojemność baterii pozwoli na ośmiokrotne naładowanie typowego smartfona i dwukrotne tabletu.

Coś dla gadżeciarzy

Producenci powerbanków często prześcigają się w tworzeniu artykułów z dodatkowymi usprawnieniami. W tym momencie zwykły powerbank z funkcją ładowania nie zadowala odbiorcy w takim stopniu jak kiedyś. Dla prawdziwych gadżeciarzy pojemność powerbanku nie będzie miała takiego znaczenia, jak dodatkowe funkcje. Gama produktów jest szeroka, a ich zastosowanie - pomijając standardowe ładowanie - zaskakująca.

Wśród dostępnych na rynku produktów każdy miłośnik gadżetów znajdzie coś dla siebie. Nietypowe powerbanki mają często mniejszą pojemność niż zwykłe modele, ale łączą w sobie kilka unikalnych cech. Oryginalny kształt obudowy, odporność na upadki, zachlapania oraz pył, mocna latarka LED czy np. możliwość odpalenia samochodu osobowego to tylko niektóre z nich.

Na szczególna uwagę zasługują modele, które łączą w sobie powerbank z mocną latarką LED. To połączenie powinny docenić osoby wyjeżdżające pod namiot oraz takie, które preferują odpoczynek w miejscach bez stałego źródła zasilania. Dzięki takim gadżetom można jednocześnie ładować dwa urządzenia oraz używać ich jako oświetlenia.

Odporność ponad wszystko

Powerbanki o dużej pojemności to jedno, ale niektórzy potrzebują szczególnie odpornych modeli. Wśród urządzeń dostępnych na rynku można znaleźć prawdziwie pancerne produkty, które są odporne na wstrząsy, upadki, zanurzenie w wodzie, dostawanie się do wnętrza pyłów czy ogień. Na rynku dostępne są modele, których nie powstydziłaby się żadna armia. Odporna obudowa, która przetrwa upadki nawet z 2 metrów i będzie w stanie poprawnie działać po 60 minutowej kąpieli w wodzie. Należy jednak pamiętać, że każdy tak odporny sprzęt, zachowuje swoje właściwości tylko przy dokładnie zamkniętych wszystkich zaślepkach.

Pojemność 16750 mAh pozwala na kilkukrotne naładowanie standardowego telefonu, a obecność dwóch portów USB uwolni nas od ustalania priorytetów i wyboru, jakie urządzenie podłączyć do ładowania w pierwszej kolejności. Inteligentny system ładowania dopasowuje szybkość ładowania do podłączonych urządzeń. Modele tego typu spełniają również standardy IEC IP67 dla pyłoszczelności i wodoodporności. Ekstremalne trasy górskie czy upadek z wysokości nie powinien zaszkodzić takiemu sprzętowi.

Jak wybrać mądrze?

Powerbank jest gadżetem, który każdy powinien mieć na swojej liście must-have. Wybór wśród dostępnych modeli nie jest łatwy, warto więc zwrócić uwagę na dodatkowe aspekty i funkcjonalność. Wybierając model dla siebie, musimy wcześniej zastanowić się nad kilkoma kwestiami, które pomogą w wyborze odpowiedniego sprzętu.

Istotną kwestią jest pytanie, co rzeczywiście będziemy ładować danym modelem - jedynie smartfona, a może także tablet czy słuchawki. Gdzie będziemy korzystać z powerbanku - na wyjazdach, czy podczas codziennych czynności i ostatnie - czy potrzebujemy dodatkowych funkcji lub zwiększonej odporności. Ostatnim krokiem jest oczywiście świadomy zakup i cieszenie się z energii elektrycznej bez ograniczeń.