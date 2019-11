Inteligentny system oświetlenia Hykker Smart Home w Biedronce

​Wielokolorowa taśma LED z 90 diodami o długości aż 3 metrów, smart gniazdo z licznikiem energii oraz energooszczędne żarówki LED o mocy 7W (światło białe), a także 9W (światło białe i kolorowe) - to produkty, które są dostępne od czwartku w sklepach sieci Biedronka.

Każde z nich daje nowe możliwości w zakresie zarządzania domowym oświetleniem, a gniazdo dodatkowo pozwala monitorować i zarządzać poborem energii danego sprzętu oraz zdalnie go włączać i wyłączać. Sterowanie nimi odbywa się za pomocą aplikacji w smartfonie lub tablecie i w mgnieniu oka można dopasować kolor czy temperaturę barwową światła do własnych potrzeb lub nastroju tworząc niepowtarzalną atmosferę w danym pomieszczeniu. Co więcej można nimi zarządzać niemal z każdego miejsca na świecie. Wszystko dzięki wbudowanemu w nie modułowi Wi-Fi, który pozwala na połączenie produktów poprzez domową sieć i internet z dedykowaną aplikacją Hykker Smart Home na smartfony i tablety z systemem Android. Wspomniane produkty dają jednocześnie początek całej gamie rozwiązań, którymi będzie można zarządzać na odległość, za pomocą jednej, zaawansowanej aplikacji.

Zdalne zarządzanie domem to coraz popularniejsze rozwiązanie znane pod nazwą Smart Home. Dzięki niemu można sterować urządzeniami takimi jak lampy, kamery, sprzęt AGD z poziomu aplikacji mobilnej spoza domu. Mało tego, można na różny sposób programować ich działanie (czas pracy czy np. natężenie oświetlenia). Podobnie jest z nowymi produktami Hykker Smart Home takimi jak taśma LED Wi-Fi, czy żarówki Wi-Fi i Smart gniazdko Wi-Fi.

Smart Żarówka 7W z WiFi oraz Smart Żarówka RGBW 9W to żarówki ze standardowym gwintem E27 wyposażone w diody LED, dzięki czemu pobierają znacznie mniej mocy i mają o wiele dłuższą żywotność niż tradycyjne żarówki. Żarówkami można zarządzać zdalnie, z poziomu aplikacji Hykker Smart Home dzięki ich połączeniu z domowym routerem za pomocą sieci Wi-Fi. Co ważne, żarówka 7W WiFi generuje światło białe i pozwala na sterowanie temperaturą barwową w zakresie 2700 - 6000 K (od bieli ciepłej, przez neutralną, aż po zimną), a także czasem jej działania, dzięki programatorowi czasowemu z funkcją timera i kalendarza. Jej moc 7W (650 lm) odpowiada mocy klasycznej żarówki 50W. Natomiast Żarówka RGBW 9W WiFi oferuje taką samą funkcjonalność, z tym, że generuje światło białe lub kolorowe z palety aż 16 milionów barw do wyboru. Do tego jest mocniejsza, a jej moc 9W (810 lm) odpowiada mocy klasycznej żarówki 60W. Żarówki bez dodatkowych ustawień zachowują się jak zwykłe żarówki.

Dzięki takiemu zestawowi żarówek możemy zamienić w jednej chwili pokój dziecka w bawialnię mieniącą się feerią barw, albo w lepszy sposób przystosować oświetlenie pomieszczenie w zależności od pory dnia i potrzeb: do nauki, drzemki, bądź wieczornej wizyty gości.

Smart żarówka biała 7W z WiFi oferowana będzie w cenie 39,99 zł, a Smart żarówka RGBW (kolorowa) 9W z WiFi w cenie 49,99 zł.

Kolejny produkt, czyli Smart taśma LED WiFi ma długość 300 cm, co pozwala doświetlić pomieszczenie np. wzdłuż szafy, blatu kuchennego, spód łóżka czy np. schody. Taśma jest łatwa w instalacji dzięki samoprzylepnej powierzchni. Najważniejszym atutem jest to, że ma wbudowane 90 diod LED RGB generujących światło kolorowe z palety aż 16 milionów barw do wyboru. To sprawia, że taśma w ciekawy sposób dopełni atmosferę domowej imprezy, nada ton kulinarnym popisom w kuchni lub uprzyjemni odpoczynek w sypialni.

Działaniem taśmy LED również można sterować z poziomu aplikacji Hykker Smart Home, dzięki jej połączeniu poprzez Wi-Fi z domowym routerem, bądź za pomocą włącznika ręcznego (włączanie i wyłączanie). Taśma LED wymaga zasilania o napięciu 100-240V.

Smart taśma LED 3M WiFi dostępna będzie w cenie 99 zł.

Smart Gniazdo Wi-Fi z licznikiem to rozwiązanie stanowiące swoistą "przejściówkę" między kontaktem w ścianie, a dowolnym urządzeniem elektrycznym o mocy aż do 3300 W. Gniazdo po połączeniu z aplikacją mobilną Hykker Smart Home poza sterowaniem danym urządzeniem na odległość, zapewnia też możliwość bieżącego monitoringu zużycia energii elektrycznej, użycie programatora czasowego z funkcją timera oraz dostarcza informacje o tym czy podłączone urządzenie nie pobiera więcej prądu niż powinno. Dzięki tym możliwościom gniazdo przypisane do niemal każdego sprzętu o poborze mocy do 3300 W pozwala w sprytny sposób zarządzać podłączonym urządzeniem oraz, co za tym idzie, znacząco kontrolować wydatki na energię elektryczną.

Gniazdo sprawdzi się w szczególności do zarządzania pracą np. klimatyzatora, pieca elektrycznego, czy innych zaawansowanych urządzeń, których ciągła praca 24 godziny na dobę nie jest konieczna lub które mogą być włączane tuż przed przybyciem do domu lub pracy, a także monitorować zużycie prądu przez piekarnik, pralkę, telewizor, czajnik, itp. Dodatkowym atutem gadżetu jest podświetlany włącznik na obudowie umożliwiający łatwiejsze zlokalizowanie gniazdka w nocy.

Smart Gniazdo Wi-Fi z licznikiem energii dostępne będzie w cenie 59,90 zł.

Urządzenia posiadają certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinland, która potwierdza, że zbadała je pod kątem użyteczności.

Jak to działa?

Działanie powyższych urządzeń jest w pełni zintegrowane z dedykowaną aplikacją mobilną Hykker Smart Home na smartfony i tablety działające pod kontrolą systemu Android, która dostępna jest w Google Play. Jedna aplikacja pozwala sterować i zarządzać dowolną liczbą żarówek, gniazd oraz taśm w sposób zdalny tj. na odległość, dzięki czemu można ustawiać temperaturę barwową oświetlenia, a także zarządzać czasem włączania i wyłączania produktów wpływając na ich pory działania.

Aby było to możliwe należy pobrać aplikację, podłączyć żarówki/gniazdo/taśmę, wyszukać dany produkt i połączyć go za pomocą Wi-Fi z domowym routerem. Ważne jest to, że zdalne sterowanie każdym z produktów jest możliwe tylko, gdy pozostaje on w zasięgu routera Wi-Fi. Samymi produktami można zarządzać głosowo, wydając polecenia przez Asystenta Google (po integracji z Google Home). Ponadto, każdy z produktów wymaga osobnej instalacji i zarządzania.

Produkty dostępne będą w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od czwartku 21 listopada do 4 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.