inkBOOK Calypso – nowy polski czytnik ebooków

Wystartowała przedsprzedaż nowego czytnika e-książek i e-prasy marki inkBOOK – modelu Calypso. Urządzenie wyposażone jest w ekran E Ink o przekątnej 6 cali i zapewnia dostęp do najpopularniejszych polskich usług oferujących abonamentowy dostęp do ogromnej biblioteki cyfrowych książek (Legimi, Empik Go) oraz prasy (Publio).

Zdjęcie inkBOOK Calypso /materiały prasowe

Najnowsze urządzenie polskiego producenta czytników książek elektronicznych jest następcą popularnego inkBOOKa Prime, sprzedawanego z zarówno w Polsce, jak i między innymi w Europie i Stanach Zjednoczonych (przez Amazon).

inkBOOK Calypso waży 155 gramów i mierzy 159 x 114 x 9 mm, wyświetlające bez reklam ebooki na najnowszej generacji ekranie z papieru elektronicznego E Ink. "Skupiliśmy się na tym, by inkBOOK Calypso pomimo swego zaawansowania był, zarówno łatwy, jak i intuicyjny w obsłudze. Nie potrzeba więc żadnej technologicznej wiedzy, aby od razu rozpocząć swoja przygodę z e-czytaniem" - wyjaśnia Paweł Horbaczewski, założyciel i prezes spółki Arta Tech, będącej właścicielem marki czytników inkBOOK. Ekran urządzenia jest dotykowy, może wyświetlać do 16 odcieni szarości (dzięki czemu wszelkie ilustracje są idealnie wyraźne) i charakteryzuje się rozdzielczością 212 ppi.

Czytnik inkBOOK Calypso jako jedyny w Polsce pozwala czytelnikom w pełni korzystać z biblioteki Legimi. Z inkBOOK CALYPSO zbędne są dodatkowe kable, podłączanie komputera, telefonu, czy długie, uciążliwe synchronizacje - tu dziesiątki tysięcy ebooków można zarówno przeglądać, przeczytać fragment, jak i pobierać do czytania bezpośrednio z poziomu ekranu Calypso.

inkBOOK Calypso jako jedyne urządzenie na rynku zapewnia dostęp do aplikacji Empik Go, w której w ramach jednego abonamentu i bez limitu dostępna jest ogromna biblioteka najróżniejszych ebooków

Zdjęcie inkBOOK Calypso / materiały prasowe

Dla czytających w językach obcych, inkBOOK Calypso ma do zaoferowania integrację z ebookowymi serwisami zagranicznymi. Wśród nich znajdziecie m.in. amerykański Amazon Kindle, niemieckie Skoobe, czy francuski Youboox.

Dostępność i cena

Oficjalnie nowy inkBOOK Calypso pojawi się na rynku 7 sierpnia 2020 r. - jednak wystartowała przedsprzedaż urządzenia. Cena w przedsprzedaży to jedynie 499 zł, przy czym każdy kupujący w przedsprzedaży otrzyma darmowe oryginalne etui Yoga o wartości 79 zł, a kilku twórczych szczęśliwców ma szansę na 12 miesięcy dostępu do prawie wszystkich polskich ebooków w ramach abonamentu Legimi.

Dodajmy, że inkBOOK Calypso dostępny jest w kolorach: niebieskim, czerwonym, srebrnym, różowym oraz tradycyjnym czarnym.